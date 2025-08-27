삼성증권, ‘코스피 5천포인트 기원 이벤트’ 진행… 최대 5만원 현금 리워드

이미지 확대 삼성증권 로보일임 이벤트. 삼성증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성증권 로보일임 이벤트. 삼성증권 제공

삼성증권이 국내 주식시장 활성화와 투자자들의 성공적인 투자를 응원하기 위해 ‘코스피 5천포인트 기원 이벤트’를 다음달 30일까지 진행한다.이번 이벤트는 2025년 하반기 주민등록번호 신규 고객 또는 2025년 상반기 국내주식 미거래 및 잔고 100만원 미만 고객을 대상으로 한다.이벤트는 차수별 기간 내 국내주식을 매수한 날만큼 현금 리워드를 최대 5회 지급해 준다. 지급되는 현금 리워드 수준은 10월말 코스피 지수 레벨을 기준으로, 코스피 지수가 2000포인트대일 경우 매수일당 2000원, 3000포인트대면 3000원, 4000포인트대면 4000원, 그리고 5000포인트대면 1만원이다.예컨대 10월말 코스피 지수가 5000포인트 이상이고 이벤트 차수별 기간 내 국내주식을 5일간 매수했다면 1만원씩 5번, 최대 5만원의 현금 리워드를 받게 된다. 10월말 기준 총 잔고 1백만원 이상 유지는 필수다.한편, 삼성증권은 투자자들이 투자 정보를 더욱 유용하게 활용할 수 있도록 모바일앱 ‘엠팝’(mPOP)의 종목 정보 기능을 지속적으로 강화하고 있다. 특히 종목발굴 기능 중 ‘타이밍포착’ 메뉴와 ‘스테디셀러’ 메뉴를 신설했다. 타이밍포착은 상승세를 보이는 종목뿐 아니라 1주만 보유한 고객이 많은, 이른바 ‘정찰병’ 종목 상위 20개를 제공한다. 스테디셀러는 삼성증권 고객들이 관심을 갖는 ETF(레버리지·인버스 포함) 및 배당주 종목, ‘주식 모으기’ 기능을 통해 지속적으로 매수하는 종목 등을 보여줌으로써 장기 투자에 참고할 수 있는 유용한 정보를 제공한다. 이 외에도 ETF 검색서비스를 정교화해 운용사·편입종목 등 다양한 조건을 간편하게 검색할 수 있는 것도 특징이다.삼성증권 관계자는 “코스피 지수 5000포인트 시대를 염원하며 고객들이 국내 주식시장에 더 많은 관심을 갖고 직접 투자에 참여하실 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”며 “새로운 투자자분들과 다시 시작하는 투자자분들께 실질적인 혜택을 제공해 성공적인 투자를 응원하겠다”고 말했다.