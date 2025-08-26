매운맛 열풍 주도한 ‘열라면’… 순두부 레시피 유행하며 ‘역주행’

이미지 확대 오뚜기 ‘열라면’. 오뚜기 제공 닫기 이미지 확대 보기 오뚜기 ‘열라면’. 오뚜기 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1996년 출시된 오뚜기 ‘열라면’이 최근 MZ세대의 입맛까지 사로잡으며 제2의 전성기를 맞고 있다. 고추 풍미와 5013SHU(스코빌지수)의 매운맛으로 ‘매운맛 마니아’ 사이에서 꾸준히 사랑받아온 열라면은 지난해 연간 판매량 8000만개를 돌파했다.26일 오뚜기에 따르면 열라면은 개발 초기부터 ‘열나게 화끈한 라면’을 콘셉트로 삼아, 제품명 ‘열’에 불꽃처럼 타오르는 매운맛을 담았다. 1990년대 광고 촬영에서는 실제 불꽃을 활용해 시각적 임팩트를 극대화했다.오뚜기는 2019년 소비자들의 요구를 반영해 열라면의 맛을 한층 업그레이드했다. 국물의 감칠맛과 풍미를 강화하고, 감자전분을 활용해 면발의 쫄깃함을 높였다. 여기에 2021년을 전후 SNS를 중심으로 순두부 열라면 레시피가 빠르게 확산하면서 판매 증가의 기폭제가 됐다. 순두부, 달걀, 다진 마늘, 후추 등 다양한 재료를 더해 즐기는 ‘모디슈머’ 트렌드와 맞물려 열라면은 기존 매운맛 마니아뿐 아니라 젊은 세대까지 폭넓게 사로잡았다.2021년 상반기에는 순두부 열라면 레시피의 인기로 열라면 매출이 전년 대비 37% 상승했다. 간단한 조리법과 다양한 부재료의 조합이 SNS에서 화제를 모으며, 열라면은 대표적인 모디슈머 라면으로 자리매김했다.최근 오뚜기는 디지털 마케팅과 참여형 이벤트로 열라면 라인업을 확장하고 있다. ‘열려라 참깨라면’은 참깨라면의 고소함에 열라면 특유의 매운맛을 더했고, ‘마열라면’은 마늘·후추·고추의 조합으로 입체적 매운맛을 앞세웠다. ‘WOW고기열라면’은 열라면의 화끈함에 청양고추의 알싸한 매운맛과 큼직한 소고기큐브를 강조했으며, ‘열튀김우동’은 군인들의 PX 특제 레시피로 입소문 난 튀김우동과의 조합으로 탄생했다. 오는 27일 선보이는 ‘더핫 열라면’은 국내산 영양고추에 네 가지 고추를 더한 배합으로 7500SHU, 기존 열라면 대비 약 1.5배 매운맛을 구현했다.이와 함께 오뚜기는 열라면 IP를 활용한 제품군도 다각화하고 있다. 바삭한 라면스낵에 열라면 풍미를 더한 ‘열뿌셔뿌셔 화끈한 매운맛’, 소시지에 열라면 맛을 적용한 ‘열라면맛 후랑크’ 등 현재까지 총 20여종의 제품 라인업을 선보였다.오뚜기 관계자는 “열라면은 소비자 요구를 반영해 매운맛을 개선하고, 순두부 레시피 열풍을 통해 재도약을 이뤄낸 제품”이라며 “앞으로도 열라면 IP를 활용한 다양한 제품 개발을 통해 혁신적인 브랜드 라인업을 선보일 것”이라고 밝혔다.