한국, 세계 최상위 ‘AI 선도국’ 첫 진입

‘BCG 보고서’ 日과 함께 신규 포함

자체 모델 개발·인프라 투자 효과

이미지 확대 20일 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 발표한 ‘AI 성숙도 매트릭스 2026’ 보고서에 따르면 한국과 일본이 최상위 ‘AI 선도국’ 그룹에 새로 포함됐다. 2026.10.20. 보스턴컨설팅그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 20일 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 발표한 ‘AI 성숙도 매트릭스 2026’ 보고서에 따르면 한국과 일본이 최상위 ‘AI 선도국’ 그룹에 새로 포함됐다. 2026.10.20. 보스턴컨설팅그룹 제공

세줄 요약 한국이 보스턴컨설팅그룹의 AI 성숙도 매트릭스 2026에서 미국·중국 등과 함께 최상위 AI 선도국 7개국에 처음 포함됐다. 자체 AI 모델 개발 역량과 정부의 대규모 컴퓨팅 인프라 투자, 산업 생태계 구축이 긍정적으로 평가됐다. 세계 최상위 AI 선도국 그룹 첫 진입

자체 AI 모델 개발 역량 높은 평가

정부 투자·인프라 확충 성과 부각

2026-10-21 B4면

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한국이 미국과 중국 등 인공지능(AI) 강국들이 포진한 세계 최상위 ‘AI 선도국’ 그룹에 처음으로 이름을 올렸다. 자체 AI 모델 개발 역량과 컴퓨팅 인프라 확충에 대한 투자가 높은 평가를 받았다.보스턴컨설팅그룹(BCG)은 20일 전 세계 75개 이상 경제권의 AI 성숙도를 분석한 ‘AI 성숙도 매트릭스 2026’ 보고서를 발표했다.한국은 미국·중국·영국·싱가포르·캐나다·일본이 속한 최상위 ‘AI 선도국’ 그룹(7개국)에 이름을 올렸다. 2024년 첫 조사 이후 이 그룹에 새롭게 진입한 국가는 한국과 일본뿐이다.BCG는 한국이 자체 AI 모델 개발에서 두각을 나타냈다고 평가했다. 스탠퍼드대 인간중심AI연구소(HAI)의 ‘2026 AI 인덱스’에 따르면 한국은 주목할 만한 AI 모델 개발 부문에서 세계 5위권에 올랐다. AI 컴퓨팅 인프라와 산업 생태계 구축을 위한 정부의 대규모 투자도 긍정적인 요인으로 꼽혔다.이번 평가는 AI가 산업과 일자리에 미칠 잠재적 영향을 뜻하는 ‘AI 노출도’와 AI 활용을 위한 역량을 나타내는 ‘AI 준비도’를 기준으로 이뤄졌다.