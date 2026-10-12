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김서중 충남경제진흥원장 취임 “선공후사를 최우선으로”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-10-12 14:08
수정 2026-10-12 14:08
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제13대 충남경제진흥원장 취임식이 열리고 있다. 진흥원 제공
제13대 충남경제진흥원장 취임식이 열리고 있다. 진흥원 제공


(재)충남경제진흥원은 김서중 제13대 원장이 12일 공식 취임했다고 밝혔다.

김 신임 원장은 30여년간 중앙부처와 공공기관 경험을 토대로 △충남형 민생경제 안전망 구축 및 소상공인 재기 지원 △미래 신산업 육성 및 중소기업 스케일업(Scale-up) 촉진 △균형 있는 일자리 창출 및 청년 정주 여건 조성 등을 주요 운영 방향으로 제시했다.

김 원장은 취임사를 통해 “선공후사(先公後私) 정신을 최우선 가치로 삼아 도민 신뢰를 높이고, 조직 성장과 혁신을 통해 도민과 기업이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다”고 강조했다.

최근 한국자산관리공사 부사장을 역임한 그는 외교통상부 주UN대표부 참사관을 시작으로 기획재정부, 보건복지부 등 중앙부처 주요 보직을 거쳤다.

천안 이종익 기자
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