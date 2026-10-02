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[포토] ‘차세대 로봇 손 장착’ 아틀라스

입력 2026-10-02 10:46
수정 2026-10-02 10:46
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세줄 요약
  • 새 로봇 손 장착 아틀라스 영상 공개
  • 13개 자유도로 정교한 조작 능력 강화
  • 드럼 스틱 회전하며 손동작 시연


현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이내믹스는 1일(현지시간) 유튜브와 블로그를 통해 새 로봇 손을 탑재한 아틀라스가 다양한 조작 작업을 수행하는 영상을 공개했다.

새 로봇 손은 엄지를 포함해 총 4개의 손가락에 13개 자유도(Degree of Freedom)를 구현해 기존보다 조작 능력이 더 정교해졌다.

엄지는 4개, 나머지 손가락은 각각 3개 자유도로 구성됐다.

자유도는 독립적으로 움직이거나 변할 수 있는 변수의 개수를 의미한다.

자유도가 높을수록 로봇은 더 많은 방향으로 움직이고 복잡한 작업을 수행할 수 있다.


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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

사진은 아틀라스가 얇고 긴 드럼 스틱을 손가락으로 회전하는 모습.
온라인뉴스부
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