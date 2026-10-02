[포토] ‘차세대 로봇 손 장착’ 아틀라스

세줄 요약 보스턴다이내믹스가 새 로봇 손을 장착한 아틀라스의 조작 영상을 공개했다. 엄지를 포함한 4개 손가락에 13개 자유도를 구현해 기존보다 손동작이 더 정교해졌다. 아틀라스는 얇고 긴 드럼 스틱을 손가락으로 회전하며 복잡한 작업 수행 능력을 보였다. 새 로봇 손 장착 아틀라스 영상 공개

13개 자유도로 정교한 조작 능력 강화

드럼 스틱 회전하며 손동작 시연

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이내믹스는 1일(현지시간) 유튜브와 블로그를 통해 새 로봇 손을 탑재한 아틀라스가 다양한 조작 작업을 수행하는 영상을 공개했다.새 로봇 손은 엄지를 포함해 총 4개의 손가락에 13개 자유도(Degree of Freedom)를 구현해 기존보다 조작 능력이 더 정교해졌다.엄지는 4개, 나머지 손가락은 각각 3개 자유도로 구성됐다.자유도는 독립적으로 움직이거나 변할 수 있는 변수의 개수를 의미한다.자유도가 높을수록 로봇은 더 많은 방향으로 움직이고 복잡한 작업을 수행할 수 있다.사진은 아틀라스가 얇고 긴 드럼 스틱을 손가락으로 회전하는 모습.