24시간 ‘안 쉬는 AI 비서’… 상시형 에이전트 내놓은 오픈AI

데브데이서 ‘닷츠’ 공개

이미지 확대 오픈AI가 신제품과 기술을 공개하는 연례 개발자회의 ‘데브데이 2026’이 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 가운데 참석자들이 행사장을 둘러보고 있다.

샌프란시스코 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오픈AI가 신제품과 기술을 공개하는 연례 개발자회의 ‘데브데이 2026’이 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 가운데 참석자들이 행사장을 둘러보고 있다.

샌프란시스코 AP 연합뉴스

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

세줄 요약 오픈AI가 연례 개발자 회의에서 24시간 일하는 상시형 AI 에이전트 닷츠를 선보였다. 닷츠는 이용자 선호와 과거 결정을 기억해 매번 지시하지 않아도 업무를 이어가고, 슬랙·팀즈 등 4000개 이상 앱과 연결된다. 메타 뮤즈와 경쟁하며 기업 업무에 초점을 맞췄고, IPO 대신 대규모 투자 유치도 추진했다. 24시간 상시형 AI 에이전트 닷츠 공개

기억·지속성 기반으로 업무 자동 이어감

메타 뮤즈와 경쟁, 기업용 시장 겨냥

2026-10-01 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오픈AI가 24시간 일하는 인공지능(AI) 에이전트 ‘닷츠’(Dots)를 출시했다. 최근 무료 앱 다운로드 1위를 기록한 메타의 ‘뮤즈’(Muse)에 이어 오픈AI도 ‘상시형 AI 에이전트’를 내놓으며 에이전트 시장을 둘러싼 경쟁이 치열해지고 있다.오픈AI는 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 연례 개발자 회의 ‘데브데이 2026’에서 닷츠를 선보였다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 “현재 시중에 나온 어떤 제품도 뛰어넘는 수준”이라며 “챗GPT 이후 가장 멋진 새로운 형식”이라고 말했다. 자신도 아침마다 쏟아지는 이메일과 업무를 닷츠가 대신 살펴주면서 일일이 확인하는 부담을 덜었다고 소개했다.닷츠의 핵심은 기억과 지속성이다. 이용자의 선호와 과거 의사결정을 학습해 매번 지시하지 않아도 맡은 일을 이어간다. 자체 클라우드 컴퓨터를 갖추고 4000개 이상의 앱과 연결하며 업무용 메신저인 슬랙이나 마이크로소프트 팀즈에서도 이용할 수 있다. 실제 오픈AI 내부에서는 닷츠가 소프트웨어 오류를 추적해 앱을 수정하거나 사내 행사 발표자의 미완성 자료를 먼저 찾아 알렸다. 앞으로는 여러 닷츠가 팀을 이뤄 업무를 분담하도록 발전시킬 계획이다.메타의 뮤즈와 닷츠는 이용자의 취향과 맥락을 기억하고 여러 서비스를 넘나들며 일을 처리한다는 점에서 닮았다. 다만 뮤즈가 개인의 일상생활에 무게를 뒀다면 닷츠는 기업 업무를 우선 겨냥했다. 로이터는 이번 출시를 챗봇을 넘어 이용자를 대신해 일하는 소프트웨어를 판매하려는 AI 기업 간 신경쟁으로 분석했다. 자율성이 커진 만큼 통제 장치도 마련했다. 오픈AI는 이용자가 닷츠의 접근 권한과 승인 조건을 설정하도록 하고, 비밀번호 변경 등 일부 민감한 작업은 반드시 이용자가 직접 처리하도록 했다.이날 오픈AI는 20개가 넘는 신제품과 기능을 발표했다. 새 모델 ‘GPT-6.1 솔’은 아스트라에 가까운 성능을 표준 입출력 가격의 5분의 1 수준에 제공한다. 코딩 도구 코덱스는 클라우드에서 코드 검토와 보안 점검을 이어갈 수 있도록 기능을 넓혔다. 사람과 AI가 함께 일하는 ‘챗GPT 스페이스’와 개발자가 자체 서비스에 AI의 컴퓨터 조작 기능을 적용할 수 있는 도구도 공개했다.월 500달러(약 70만원)짜리 ‘프로 500’ 요금제도 눈길을 끈다. 챗GPT 플러스보다 사용량이 25배 많고 고속 처리 기능을 제공한다. 반면 기존 월 200달러 프로 요금제의 사용 한도는 절반으로 줄였다. 기존 사용량을 유지하기를 원한다면 2.5배의 요금을 내야 한다.한편 오픈AI는 기업공개(IPO)를 미루는 대신 대규모 투자 유치를 추진하고 있다. 블룸버그에 따르면 투자 전 기업가치 1조 4000억 달러(약 1900조원)를 목표로 최소 300억 달러(약 40조 7000억원)를 조달하는 방안을 논의 중이다.