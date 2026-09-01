[서울데이터랩]9월 1일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 9월 1일 1시 기준 암호화폐 시총 상위종목은 대체로 강보합이었다. 비트코인은 1.16%, 이더리움은 2.10% 올랐고 비앤비와 리플도 상승했다. 테더와 유에스디코인은 1달러 부근을 지켰다. 솔라나, 하이퍼리퀴드, 지캐시, 모네로는 단기 반등했지만 주간 기준으로는 리플, 도지코인, 에이다 등이 약세였다. 비트코인·이더리움, 시총 상단서 강보합 유지

스테이블코인, 1달러 부근서 제한적 등락

알트코인 단기 반등과 주간 약세 혼재

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1일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 대체로 강보합 흐름을 보였다. 대장주 비트코인은 24시간 기준 1.16% 오른 7만8656달러를 기록했고, 원화 기준 가격은 1억796만원으로 집계됐다. 시가총액은 2167조6881억원, 24시간 거래량은 41조6431억원이다.시가총액 2위 이더리움은 24시간 2.10% 상승한 2471달러, 원화 기준 339만2025원에 거래됐다. 시가총액은 409조3533억원, 거래량은 17조5556억원으로 나타났다. 4위 비앤비는 1.11% 오른 693달러, 5위 리플은 2.38% 상승한 1.39달러를 기록했다. 반면 8위 트론은 24시간 기준 1.24% 하락했다.스테이블코인들은 1달러 부근에서 제한적인 등락을 이어갔다. 3위 테더는 0.9997달러, 6위 유에스디코인은 0.9999달러, 19위 다이는 0.9999달러, 20위 USD1은 0.9995달러를 나타냈다. 이들 종목은 가격 변동성은 크지 않았지만, 거래량 측면에서는 차이를 보였다. 테더의 24시간 거래량은 86조5828억원으로 상위권 가운데 가장 활발했다.알트코인 가운데서는 솔라나가 24시간 1.65%, 하이퍼리퀴드가 4.90%, 지캐시가 4.36%, 모네로가 3.74% 상승했다. 특히 모네로는 최근 1주일 기준 16.79% 올라 주요 시총 상위 종목 중 가장 두드러진 주간 상승률을 기록했다. 하이퍼리퀴드 역시 1주일 기준 4.68% 상승하며 상대적으로 강한 흐름을 보였다.반면 주간 기준으로는 조정폭이 큰 종목도 적지 않았다. 리플은 최근 1주일간 8.25% 내렸고, 도지코인은 9.41%, 에이다는 10.85%, 비트코인 캐시는 10.28%, 스텔라루멘은 9.93% 하락했다. 비트코인과 이더리움도 각각 2.26%, 1.04% 밀리며 단기 반등에도 불구하고 최근 일주일 흐름은 아직 완전히 회복하지 못한 모습이다.전체적으로는 비트코인과 이더리움이 시가총액 상단을 견조하게 지키는 가운데, 일부 알트코인이 단기 반등을 시도하는 장세로 해석된다. 거래대금은 비트코인과 테더, 유에스디코인에 집중되며 투자자들의 대기성 자금과 방향성 탐색이 동시에 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]