[서울데이터랩]8월 21일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 21일 암호화폐 시총 상위종목은 전반적으로 상승했다. 비트코인은 7만4601달러, 이더리움은 2346달러대로 올랐고, 리플은 24시간 20% 넘게 뛰며 가장 강한 흐름을 보였다. 에이다, 도지코인, 솔라나도 동반 강세였다. 비트코인·이더리움 동반 상승, 시장 강세

리플·에이다·도지코인, 알트코인 급등

스테이블코인 제한적 변동, 거래량은 확대

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암호화폐 시가총액 상위 종목들이 21일 1시 기준 전반적인 강세 흐름을 나타냈다. 시가총액 1위 비트코인은 현재가 7만4601.85달러, 원화 기준 1억314만원을 기록했고 시가총액은 2070조2963억원으로 집계됐다. 비트코인은 1시간 기준 0.27%, 24시간 기준 7.93%, 최근 1주일 기준 17.92% 상승했다.시가총액 2위 이더리움은 2346.64달러, 원화 기준 324만4507원에 거래되며 24시간 4.27%, 1주일 24.75% 상승했다. 시가총액은 391조5526억원이었다. 3위 테더와 6위 유에스디코인은 각각 1381원, 1382원 수준에서 움직이며 스테이블코인 특성상 등락률이 제한적인 모습을 보였다. 테더의 24시간 거래량은 158조2886억원으로 상위권 가운데 가장 컸다.주요 알트코인 가운데서는 리플의 상승세가 두드러졌다. 리플은 1816원으로 24시간 20.18%, 최근 1주일 30.23% 뛰며 상위 20개 종목 중 가장 강한 흐름을 보였다. 비앤비는 24시간 5.75% 올라 91만5075원을 기록했고, 솔라나는 12만3404원으로 24시간 5.66% 상승했다. 도지코인은 113원으로 24시간 9.75% 올랐고, 에이다도 289원으로 14.51% 상승하며 강세를 나타냈다.상위권 일부 종목은 혼조세를 보였다. 하이퍼리퀴드는 24시간 기준 4.38% 올랐지만 1시간 기준으로는 2.32% 하락했다. 모네로는 24시간 2.05% 내렸고, 레오는 24시간 0.61% 하락해 상대적으로 부진했다. 반면 체인링크는 24시간 4.69%, 스텔라루멘은 11.08%, 비트코인 캐시는 8.38% 상승하며 상승 대열에 합류했다.이번 집계에서는 비트코인과 이더리움의 상승이 시장 전반의 투자심리를 지지하는 가운데, 리플·에이다·도지코인 등 일부 알트코인이 더 큰 탄력을 보이며 수익률 격차를 키우는 양상이 확인됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]