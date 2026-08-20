7배 늘어난 ‘AI 기술’ 특허… 한경연 “활용도 높일 정책 필요”

2015년부터 8년 간 연 27.4% 증가율

대기업서 중소·신생 기업으로 확대

세줄 요약 한경연 보고서에 따르면 국내 AI 특허 출원은 2015년 2521건에서 2023년 1만7609건으로 8년 새 약 7배 늘었다. 기업 수도 크게 증가했고 국내 기업 비중도 높아졌다. 다만 산업별 특성에 맞는 정책과 기업 전략이 필요하다고 봤다. AI 특허 출원 8년 새 약 7배 증가

국내 기업 참여 확대, 저변 다변화

출원 확대 넘어 활용 정책 필요 제언

2026-08-20 B4면

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인공지능(AI) 열풍으로 AI 특허 출원이 8년 새 약 7배로 증가한 것으로 집계됐다. 다만 단순한 특허 출원 확대를 넘어 실제 산업 현장에서 활용될 수 있도록 맞춤형 정책이 필요하다는 제언이 나온다.한국경제인협회 한국경제연구원(한경연)은 19일 발표한 ‘한국 AI 기술혁신의 분야별 구조 진단과 시사점 보고서’를 통해 이같이 밝혔다.한경연은 2015년부터 2024년까지 출원된 국내 특허 약 188만 건을 전수 분석해 이 중 AI 특허 약 9만 9000건을 식별해 보고서를 발표했다.보고서에 따르면 AI 특허 출원은 2015년 2521건에서 2023년 1만 7609건으로 8년 만에 약 7배 늘어난 것으로 집계됐다. 연평균 27.4%의 증가율이다. 같은 기간 전체 특허 출원의 연평균 증가율은 0.9%에 그쳐 사실상 AI가 국내 특허 출원의 성장을 홀로 이끈 것으로 분석됐다.AI 기술 개발의 주체도 다양해졌다. 당해 AI 특허를 출원한 기업은 2015년 921개에서 2023년 6293개로 약 6.8배 증가했다. 특히 이 기간 국내 기업의 AI 특허 출원 비중은 47.3%에서 59.4%로 늘어나며 국내 기업이 새로운 특허 출원을 주도한 것으로 나타났다.AI 특허 상위 10대 기업의 연간 출원 비율 역시 26.1%에서 14.2%로 낮아졌다. AI 기술 개발의 저변이 대기업 중심에서 다양한 국내 중소·신생 기업으로 확대되는 모습이다. 다만 보고서는 AI 기술혁신의 양상이 산업별로 다르게 나타나고 있는 만큼 분야별 강점을 활용한 맞춤형 정책과 기업 전략이 필요하다고 제언했다.이준형 한경연 초빙연구위원은 “단순히 특허 출원 건수가 늘었다는 것만으로 착시가 생겨서는 안 된다”면서 “실제 산업 현장에서 새로운 기술 결합과 혁신이 활발히 일어나는지를 함께 파악해야 한다”고 말했다.