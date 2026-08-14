韓 대형 게임사, 등 돌린 지스타… 中 업체 도배? AI로 외연 확장?

非게임사 첫 메인 스폰서로

이미지 확대 정승우 지스타 조직위원회 실장이 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘지스타 2026 기자 간담회’에서 올해 행사의 메인 스폰서를 공개하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정승우 지스타 조직위원회 실장이 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘지스타 2026 기자 간담회’에서 올해 행사의 메인 스폰서를 공개하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 지스타 2026은 넥슨·넷마블·엔씨소프트·크래프톤·카카오게임즈가 빠진 가운데 AI 스토리 창작 플랫폼이 첫 메인 스폰서를 맡았다. 호요버스 등 중국 게임사 참가가 늘고, 조직위는 웹툰·모빌리티 협업으로 비게임 콘텐츠 확대에 나섰다. 국내 대형 게임사 B2C 전시 대거 불참

AI 스토리 플랫폼, 첫 메인 스폰서 선정

중국 게임사 참가 확대와 외연 확장 시도

2026-08-14 B2면

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국내 최대 게임 전시회 지스타에서 올해 국내 대표 게임사들이 자취를 감춘다. 대신 비게임 인공지능(AI) 콘텐츠 플랫폼이 처음 메인 스폰서를 맡고 중국 게임사들이 대거 참가한다. 국내 게임사의 빈자리를 ‘게임 밖’ 콘텐츠로 메우려는 지스타의 선택이 통할지 시험대에 올랐다.지스타조직위원회는 13일 서울 코엑스에서 기자간담회를 열고 오는 11월 19~22일 부산 벡스코에서 ‘지스타 2026’을 개최한다고 밝혔다. 올해 메인 스폰서는 뤼튼테크놀로지스의 AI 스토리 창작 플랫폼 ‘크랙’이 맡는다. 게임을 직접 개발·서비스하지 않는 기업이 메인 스폰서로 나서는 것은 처음이다.국내 대형 게임사의 공백은 지난해보다 커졌다. 올해 기업·소비자 간 거래(B2C) 전시에는 넥슨·넷마블·엔씨소프트·크래프톤·카카오게임즈가 모두 빠진다. 반면 호요버스·넷이즈·빌리빌리·센추리게임즈 등 중국 게임사들이 대거 참가한다. 조직위는 추가 국내 참가사가 있다고 밝혔으나, 전체 라인업은 다음달에 공개할 예정이다.국내 게임사들이 콘솔·PC 중심의 글로벌 신작에 힘을 싣고 게임스컴·도쿄게임쇼 등 해외 무대에 마케팅 역량을 집중하는 흐름도 영향을 미쳤다. 대작의 개발 주기가 길어져 해마다 지스타에 선보일 신작을 확보하기 어려워진 점도 한몫했다.조영기 지스타조직위원장은 “대형 게임사들도 지스타에서 보여줄 수 있는 신작 자체가 많지 않은 상황”이라고 말했다.지스타의 성장세도 주춤했다. 지난해 전시 규모와 관람객 수는 코로나19 이후 처음으로 함께 감소했다. 조직위가 올해 AI와 웹툰, 모빌리티 등으로 전시 영역을 넓히는 것도 이런 변화와 맞물려 있다.올해 지스타는 이 같은 공백 속에서 비게임 콘텐츠 확대와 자체 기획 프로그램 강화에 무게를 싣는다. 웹툰 ‘유미의 세포들’, 현대차 N 브랜드 등과의 협업도 그 일환이다.