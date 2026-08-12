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삼성 폴더블폰 7년간의 역사 한자리에

입력 2026-08-12 00:11
수정 2026-08-12 00:22
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삼성 폴더블폰 7년간의 역사 한자리에
삼성 폴더블폰 7년간의 역사 한자리에 삼성전자가 2019년 처음 선보인 ‘갤럭시 폴더’ 이후 7년간의 폴더블폰 개발 역사를 모은 전시회 ‘폴더블 헤리티지’를 서울 강남구 ‘삼성 강남’ 3층에서 상시 운영한다고 11일 밝혔다. 사진은 삼성전자 모델이 폴더블 헤리티지에 전시된 ‘갤럭시 Z 폴드’ 분해 쇼케이스를 관람하는 모습.
삼성전자 제공


삼성전자가 2019년 처음 선보인 ‘갤럭시 폴더’ 이후 7년간의 폴더블폰 개발 역사를 모은 전시회 ‘폴더블 헤리티지’를 서울 강남구 ‘삼성 강남’ 3층에서 상시 운영한다고 11일 밝혔다. 사진은 삼성전자 모델이 폴더블 헤리티지에 전시된 ‘갤럭시 Z 폴드’ 분해 쇼케이스를 관람하는 모습.

삼성전자 제공

2026-08-12 B4면
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