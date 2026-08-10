[서울데이터랩]비트코인 거래대금 20조원대 유지…펌프펀 24시간 10% 급등

세줄 요약 암호화폐 시장에서 비트코인은 20조원대 거래대금을 유지하며 0.36% 올랐고, 이더리움도 소폭 상승했다. 반면 리플·도지코인·에이다 등은 약세를 보였고, 펌프펀은 24시간 10% 넘게 급등하며 강한 매수세를 나타냈다. 비트코인 거래대금 20조원대 유지, 소폭 상승

이더리움·솔라나 강보합, 대형 알트 혼조

펌프펀 10% 급등, 중소형 종목 차별화

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10일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장은 비트코인과 이더리움이 소폭 오름세를 보이는 가운데, 거래대금 상위 종목별로는 등락이 엇갈리는 흐름을 나타냈다. 시가총액 1위 비트코인은 24시간 거래량 20조 2527억원, 현재가 9195만 4722원을 기록하며 24시간 기준 0.36% 상승했다. 1시간 기준으로도 0.13% 올라 단기적으로 안정적인 강세 흐름을 이어갔다.시가총액 2위 이더리움은 현재가 271만 3279원, 24시간 거래량 7조 9125억원으로 집계됐다. 24시간 상승률은 0.24%, 1시간 상승률은 0.19%로 비트코인과 함께 제한적이지만 견조한 흐름을 보였다. 거래대금 상위권에서는 솔라나가 1조 8016억원의 거래량을 바탕으로 24시간 0.79% 상승했고, 비앤비도 1조 4950억원 거래와 함께 0.38% 올랐다.반면 일부 주요 알트코인은 약세를 나타냈다. 리플은 현재가 1458원으로 24시간 0.62% 하락했고, 도지코인도 98원에서 0.45% 내렸다. 에이다는 277원으로 1.18% 밀렸고, 체인링크 역시 1만 1581원으로 1.28% 하락했다. 하이퍼리퀴드도 24시간 기준 0.93% 내리며 숨 고르기에 들어간 모습이다.중상위권 종목 중에서는 모네로의 상승 탄력이 두드러졌다. 모네로는 현재가 55만 9765원, 24시간 거래량 1829억 9581만원을 기록했고 24시간 기준 3.25%, 최근 1주일 기준 8.79% 상승했다. 지캐시도 24시간 0.82% 하락했지만 최근 1주일 기준으로는 6.71% 올라 변동성이 큰 흐름을 이어갔다. 솔라나와 에이다 역시 최근 1주일 기준 각각 5.24%, 5.80% 상승해 단기 조정에도 주간 흐름은 비교적 양호했다.이날 거래량 상위 종목 가운데 가장 강한 상승세는 펌프펀이 보였다. 펌프펀은 현재가 3.89원, 24시간 거래량 2249억 3075만원으로 24시간 동안 10.61% 급등했고, 1주일 상승률도 31.76%에 달했다. 월드코인도 현재가 460원, 거래량 1965억 8967만원으로 24시간 7.25% 상승하며 강세를 보였다. 페페는 24시간 1.40%, 유니스왑은 1.47%, 에이브는 0.9% 상승하는 등 일부 테마성·디파이 종목으로 매수세가 분산되는 양상도 감지됐다.전체적으로 이날 시장은 비트코인과 이더리움이 방향성을 지탱하는 가운데 대형 알트코인들은 혼조, 중소형 종목들은 개별 재료와 수급에 따라 차별화된 흐름을 보인 것으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]