[서울데이터랩]8월 5일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 5일 암호화폐 시장에서는 비트코인이 시총 1위를 유지하며 24시간 기준 소폭 상승했다. 이더리움은 강보합이었으나 주간으로는 하락했고, 테더는 거래량이 가장 활발했다. 비앤비와 하이퍼리퀴드, 지캐시 등 일부 알트코인은 강세를 보였고, 에이다는 주간 상승률이 두드러졌다. 비트코인 시총 1위 유지, 24시간 소폭 상승

이더리움 강보합, 테더 거래량 상위권 주도

비앤비·하이퍼리퀴드·지캐시 강세 두드러짐

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5일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 흐름을 보면 비트코인이 1830조 4749억원으로 1위를 유지했다. 비트코인 현재가는 9122만 2972원으로 24시간 기준 0.59% 올랐고, 1주일 기준으로는 0.73% 상승했다. 24시간 거래량은 34조 754억원으로 집계됐다.시가총액 2위 이더리움은 320조 4137억원, 현재가는 265만 5021원이다. 24시간 등락률은 0.16%로 강보합이었지만, 1주일 기준으로는 1.26% 하락했다. 3위 테더는 시가총액 260조 4688억원, 현재가 1421원으로 가격 변동은 제한적이었다. 24시간 거래량은 67조 798억원으로 상위권 가운데 가장 활발한 수준을 보였다.4위 비앤비는 시가총액 113조 3405억원, 현재가 85만 1129원으로 24시간 1.30%, 최근 1주일 5.61% 상승했다. 5위 유에스디코인은 시가총액 102조 6088억원, 현재가 1422원으로 스테이블코인 특성상 등락폭이 미미했다. 6위 리플은 시가총액 94조 9263억원, 현재가 1518원이며 24시간 0.88% 내렸다.7위 솔라나는 시가총액 60조 9835억원, 현재가 10만 4907원으로 24시간 0.13%, 최근 1주일 1.06% 상승했다. 8위 트론은 시가총액 44조 618억원, 현재가 464원이며 24시간 기준 0.69% 하락했다. 9위 하이퍼리퀴드는 시가총액 20조 923억원, 현재가 7만 9610원으로 24시간 3.35%, 최근 1주일 3.08% 올라 상위 10개 종목 중 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다. 10위 도지코인은 시가총액 15조 4139억원, 현재가 99원으로 24시간 0.79% 내렸다.11위부터 20위권에서는 종목별 차별화가 더 뚜렷했다. 레오는 시가총액 12조 7837억원으로 24시간 거래량이 4억 864만원에 그쳐 비교적 한산했다. 지캐시는 시가총액 12조 2487억원, 현재가 72만 8867원으로 24시간 5.71%, 최근 1주일 12.88% 뛰었다. 에이다는 24시간 기준 3.09% 하락했지만 최근 1주일 기준으로는 16.66% 올라 주요 종목 가운데 가장 높은 주간 상승률을 기록했다.이 밖에 모네로는 최근 1주일 2.63% 상승했고, 체인링크와 스텔라루멘은 각각 2.54%, 3.00% 하락했다. 다이와 USD1 등 스테이블코인은 1달러 부근에서 제한적인 변동을 이어갔다. 캔톤 네트워크는 최근 1주일 7.77% 하락해 중위권 종목 중 약세가 두드러졌고, 비트코인 캐시는 24시간 0.98% 내렸다.전반적으로 이날 시장은 비트코인과 이더리움이 보합권에서 방향성을 탐색하는 가운데, 일부 알트코인에서 주간 기준 큰 폭의 등락이 나타나는 모습이었다. 상위권에서는 스테이블코인이 거래량을 떠받치고, 개별 알트코인은 종목별 재료에 따라 차별화 장세를 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]