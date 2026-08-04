[서울데이터랩]비트코인 거래대금 37조원대…에이다·아발란체 강세

세줄 요약 4일 암호화폐 시장은 비트코인이 37조9118억원의 거래대금과 1.49% 상승률을 보이며 대형주 중심의 완만한 강세를 이끌었다. 이더리움, 솔라나, 리플, 비앤비도 대체로 오르며 플러스권을 유지했고, 에이다와 아발란체는 6%대 급등으로 눈에 띄었다. 비트코인 37조원대 거래대금, 1.49% 상승

이더리움·솔라나·리플 등 대형주 동반 강세

에이다·아발란체 급등, 유니스왑은 큰 하락

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

4일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장은 거래대금 상위 종목 전반이 혼조 속에서도 대형주 중심의 완만한 강세 흐름을 보였다. 비트코인은 24시간 거래량 37조 9118억원으로 가장 많은 자금이 몰렸고, 현재가는 9128만 4315원으로 24시간 전보다 1.49% 상승했다. 1시간 기준으로도 0.11% 올라 단기적으로 견조한 흐름을 이어갔다.시가총액 2위 이더리움은 266만 6032원에 거래되며 24시간 기준 0.29% 상승했다. 거래량은 11조 4785억원으로 비트코인 다음으로 많았다. 솔라나는 10만 5384원으로 1.06% 올랐고, 리플도 1541원으로 0.61% 상승했다. 비앤비 역시 84만 5384원으로 1.25% 오르며 주요 상위 코인들이 대체로 플러스권에 머물렀다.이날 거래 상위 종목 가운데 가장 두드러진 종목은 에이다와 아발란체였다. 에이다는 282원으로 24시간 동안 6.48% 급등했고, 1주일 기준 상승률도 27.47%에 달했다. 아발란체 역시 9802원으로 6.72% 상승하며 강한 반등세를 나타냈다. 하이퍼리퀴드는 4.06%, 에테나는 4.20%, 페페는 2.88%, 월드코인은 2.81% 올라 중위권 알트코인에도 매수세가 유입됐다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 유니스왑은 5500원으로 24시간 기준 6.42% 하락해 거래 상위권 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했다. 체인링크는 1만 1710원으로 0.92% 내렸고, 라이트코인은 6만 3529원으로 0.069% 하락했다. 테더 골드도 578만 3270원으로 0.23% 밀렸다.밈코인과 테마성 종목도 비교적 활발한 거래를 이어갔다. 도지코인은 100원으로 24시간 0.53% 상승했고, 트럼프코인은 2109원으로 2.56% 올랐다. 지캐시는 69만 4196원으로 1.93% 상승했으며, 에이브는 13만 2295원으로 0.91% 상승했다. 트론도 470원으로 0.95% 오르며 안정적인 흐름을 보였다.종합하면 이날 암호화폐 시장은 비트코인과 이더리움 등 대형주가 완만한 상승세를 유지하는 가운데, 에이다와 아발란체 등 일부 알트코인이 상대적으로 강한 탄력을 보인 장세로 요약된다. 다만 유니스왑처럼 낙폭이 큰 종목도 함께 나타나 종목별 차별화가 뚜렷했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]