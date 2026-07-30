[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2742억 달러…비트코인 64095달러·이더리움 1908달러

세줄 요약 30일 오후 기준 암호화폐 전체 시가총액은 2조2742억달러, 24시간 거래량은 667억달러였다. 비트코인은 6만4095달러, 이더리움은 1908달러로 소폭 올랐고, 리플과 도지코인 등은 약세를 보였다. 공포탐욕지수는 36으로 공포 구간이었다. 암호화폐 시총 2조2742억달러 집계

비트코인·이더리움 소폭 상승 흐름

공포탐욕지수 36, 위험회피 심리

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 30일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조2742억 달러, 24시간 전체 거래량은 667억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.54%, 이더리움 도미넌스는 10.12%를 기록했다.비트코인은 6만 4095달러(9257만 5295원)로 24시간 전보다 0.32% 올랐고, 시가총액은 1조2859억 달러 수준이다. 이더리움은 1908달러(275만 6672원)로 24시간 기준 0.016% 상승했으며, 시가총액은 2303억 달러로 집계됐다. 리플은 1.07달러(1552원)로 0.26% 내렸고, 시가총액은 672억 달러 수준이다.시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 574달러(82만 9984원)로 0.87% 올랐고, 솔라나는 73.80달러(10만 6585원)로 0.23% 상승했다. 반면 하이퍼리퀴드는 53.90달러(7만 7855원)로 1.25% 내렸고, 도지코인은 0.07달러(101원)로 0.36% 하락했다. 체인링크는 8.35달러(1만 2062원)로 0.76% 내렸고, 에이다는 0.16달러(235원)로 1.55% 하락했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 하락세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.74% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.52%, 다우존스 지수는 2.19% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 36으로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]