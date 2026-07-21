[서울데이터랩]암호화폐 시총 2조3200억 달러, 비트코인 6만5374달러…이더리움·리플도 상승

세줄 요약 암호화폐 전체 시가총액이 2조3200억달러, 24시간 거래량이 706억달러로 집계됐다. 비트코인은 6만5374달러로 0.91% 올랐고, 이더리움과 리플도 각각 2.04%, 1.61% 상승했다. 공포탐욕지수는 37로 공포 구간이었다. 암호화폐 시총 2조3200억달러, 거래량 706억달러 집계

비트코인·이더리움·리플 동반 상승, 주요 알트코인 혼조

공포탐욕지수 37, 시장 전반 위험회피 심리 우세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 21일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조3200억달러, 24시간 전체 거래량은 706억달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.56%, 이더리움 도미넌스는 9.98%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만5374달러(9645만7951원)로 24시간 전보다 0.91% 올랐고, 시가총액은 1조3113억달러로 집계됐다. 이더리움은 1915달러(282만6922원)로 2.04% 상승했으며, 시가총액은 2312억달러였다. 리플은 1.12달러(1650원)로 1.61% 상승했고, 시가총액은 698억달러로 나타났다.이 밖에 솔라나는 78.03달러(11만5127원)로 1.38% 상승했고, 트론은 0.33달러(480원)로 0.13% 하락했다. 하이퍼리퀴드는 62.48달러(9만2180원)로 3.20% 상승했으며, 도지코인은 0.07달러(106원)로 0.23% 내렸다. 에이다는 0.17달러(251원)로 2.69% 상승했고, 비트코인 캐시는 222달러(32만7718원)로 3.78% 올랐다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.05% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.19%, 다우존스 지수는 0.59% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 37로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]