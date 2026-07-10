[서울데이터랩]비트코인 거래대금 40조원 돌파…아비트럼·지캐시 급등세

세줄 요약 암호화폐 시장이 비트코인과 이더리움의 강세 속에 전반적으로 올랐다. 비트코인은 24시간 거래대금 40조원을 넘겼고, 아비트럼과 지캐시가 큰 폭으로 뛰며 알트코인 순환매를 이끌었다. 비트코인 거래대금 40조원 돌파, 시장 중심축 유지

이더리움 동반 상승, 주요 알트코인 전반 강세

아비트럼·지캐시 급등, 순환매 확산 흐름

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10일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장은 거래량 상위 종목을 중심으로 전반적인 강세 흐름을 나타냈다. 대장주 비트코인은 24시간 거래량 40조 9517억 원을 기록하며 시장 중심축 역할을 이어갔고, 이더리움도 12조 4260억 원의 거래대금을 올리며 동반 상승했다.비트코인은 현재 9651만 8418원에 거래되며 24시간 기준 3.12%, 최근 1주일 기준 4.20% 상승했다. 시가총액은 1935조 6080억 원으로 압도적 1위를 유지했다. 이더리움은 268만 3190원으로 24시간 2.71%, 1주일 4.33% 올랐고, 시가총액은 323조 8157억 원으로 집계됐다.주요 알트코인도 대체로 상승세를 보였다. 솔라나는 11만 9230원으로 24시간 2.23% 상승했지만 최근 1주일 기준으로는 1.91% 하락했다. 비앤비는 86만 8901원으로 1.38%, 리플은 1670원으로 1.84% 각각 올랐다. 도지코인도 111원으로 2.46% 상승했고, 트론은 500원으로 0.74%의 상대적으로 완만한 오름세를 기록했다.중위권에서는 스텔라루멘과 지캐시의 상승폭이 두드러졌다. 스텔라루멘은 287원으로 24시간 5.09% 상승했고 거래량은 1조 2746억 원을 기록했다. 지캐시는 73만 9810원으로 7.10% 급등했으며, 최근 1주일 상승률도 14.95%에 달했다. 비트텐서 역시 32만 3392원으로 24시간 5.66% 상승하며 강한 흐름을 보였다.디파이 및 플랫폼 계열 종목도 견조했다. 에이브는 14만 620원으로 24시간 6.86%, 유니스왑은 5223원으로 6.35% 상승했다. 체인링크는 1만 1931원으로 3.79%, 라이트코인은 6만 6952원으로 1.42% 올랐다. 아발란체도 1만 232원으로 4.65% 상승하며 거래량 3781억 9543만 원을 기록했다.개별 종목 가운데서는 아비트럼의 탄력이 가장 강했다. 아비트럼은 138원으로 24시간 12.40%, 최근 1주일 17.78% 상승하며 거래량 상위권 종목 중 최고 수준의 수익률을 나타냈다. 반면 트럼프코인은 2433원으로 24시간 0.2% 오르는 데 그쳤고, 최근 1주일 기준으로는 6.24% 하락했다. 월드코인도 581원으로 24시간 1.46% 상승했지만 최근 1주일 수익률은 마이너스 9.53%로 부진했다.전반적으로 이날 시장은 비트코인과 이더리움이 방향성을 이끄는 가운데, 일부 알트코인과 디파이 종목으로 순환매가 확산되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]