[서울데이터랩]7월 10일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 7월 10일 암호화폐 시총 상위종목은 대체로 상승했다. 비트코인은 24시간 3%대, 이더리움은 2%대 오르며 시장을 이끌었고, 테더와 유에스디코인 등 스테이블코인 거래도 크게 늘었다. 지캐시와 스텔라루멘은 강한 상승세를 보였다. 비트코인·이더리움 중심 시총 상위권 상승 흐름

테더·유에스디코인 거래량 확대, 스테이블코인 안정

지캐시·스텔라루멘 등 알트코인 단기 강세

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암호화폐 시가총액 상위 종목들이 10일 1시 기준 대체로 상승 흐름을 나타냈다. 대장주 비트코인은 24시간 기준 3% 넘게 오르며 시가총액 1934조 1976억 원을 기록했고, 이더리움도 2%대 상승세를 보였다. 다만 1시간 기준으로는 주요 종목들의 등락이 엇갈리며 단기 숨고르기 양상도 감지됐다.시가총액 1위 비트코인은 현재가 9644만 8086원, 24시간 거래량 41조 364억 원으로 집계됐다. 1시간 등락률은 -0.06%였지만 24시간 기준 3.16%, 최근 1주일 기준 4.11% 상승했다. 2위 이더리움은 267만 8832원에 거래되며 24시간 2.62%, 1주일 4.10% 올랐다. 시가총액은 323조 2897억 원, 24시간 거래량은 12조 4198억 원이다.스테이블코인인 테더와 유에스디코인은 각각 1508원, 1509원 수준에서 움직이며 가격 변동이 제한됐다. 테더는 시가총액 278조 142억 원, 24시간 거래량 83조 5343억 원으로 상위권 종목 가운데 가장 많은 거래가 이뤄졌다. 유에스디코인은 시가총액 110조 6850억 원, 거래량 14조 6248억 원을 기록했다. 다이는 1509원, USD1은 1508원으로 집계돼 스테이블코인 전반은 달러 페그에 근접한 흐름을 이어갔다.주요 알트코인도 대체로 오름세였다. 비앤비는 86만 7735원으로 24시간 1.25%, 리플은 1669원으로 1.72%, 솔라나는 11만 9096원으로 2.12% 각각 상승했다. 트론은 499원으로 0.66%, 하이퍼리퀴드는 10만 3194원으로 1.73%, 도지코인은 111원으로 2.31% 올랐다. 반면 솔라나는 최근 1주일 기준으로는 -2.16%, 도지코인은 -0.97%를 기록해 중기 흐름은 다소 엇갈렸다.상위 20개 종목 가운데 단기 상승 탄력이 가장 두드러진 종목은 지캐시였다. 지캐시는 74만 2342원으로 24시간 동안 7.39% 상승했고, 최근 1주일 기준으로는 15.17% 급등했다. 스텔라루멘도 287원으로 24시간 5.07% 상승했으며, 캔톤 네트워크는 201원으로 5.05% 올랐다. 체인링크는 1만 1927원으로 3.75%, 비트코인 캐시는 36만 5399원으로 3.55% 상승해 강세 흐름에 힘을 보탰다.반면 일부 종목은 조정을 받았다. 모네로는 47만 9172원으로 24시간 기준 0.79% 하락했고, 유에스디코인과 USD1도 각각 -0.0076%, -0.0094%로 소폭 밀렸다. 에이다는 252원으로 24시간 0.75% 올랐지만 1시간 기준으로는 -0.7%를 기록해 상위 종목 중 낙폭이 상대적으로 컸다.전체적으로 보면 시가총액 상위권은 비트코인과 이더리움을 중심으로 위험자산 선호가 회복되는 모습이다. 동시에 스테이블코인의 대규모 거래가 이어지면서 시장 내 대기자금도 여전히 풍부한 것으로 해석된다. 단기적으로는 주요 종목의 1시간 등락이 혼조세를 보이는 만큼, 투자자들은 가격 변동성 확대 가능성에 유의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]