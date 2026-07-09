[서울데이터랩]비트코인 거래대금 39조원대로 1위 유지…상위 거래코인 대체로 약세

세줄 요약 9일 오후 기준 암호화폐 상위 거래 종목은 비트코인이 39조원대 거래대금으로 1위를 유지했다. 이더리움, 솔라나, 리플, 비앤비 등도 거래는 활발했지만 24시간 기준으로는 대체로 하락했고, 유니스왑과 일부 알트코인만 제한적 반등을 보였다. 비트코인 거래대금 39조원대 1위 유지

이더리움·솔라나 등 상위 코인 약세

유니스왑 등 일부 알트코인만 반등

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일 오후 1시 30분 기준 암호화폐 24시간 거래량 상위 종목은 비트코인과 이더리움을 중심으로 대체로 약세 흐름을 나타냈다. 거래대금 1위는 비트코인으로 24시간 거래량은 39조 4072억원, 현재가는 9332만 8591원이었다. 비트코인은 1시간 기준 0.36% 올랐지만 24시간 기준으로는 1.21% 내렸고, 최근 1주일 기준으로는 1.84% 상승했다.시가총액 2위 이더리움은 24시간 거래량 14조 6841억원, 현재가 260만 5553원을 기록했다. 이더리움은 1시간 기준 0.35% 상승했지만 24시간 기준 1.26% 하락했고, 1주일 기준으로는 5.92% 올랐다. 이어 거래가 활발했던 솔라나는 24시간 거래량 3조 4062억원으로 집계됐고 현재가는 11만 6296원이었다. 솔라나는 24시간 기준 1.82% 하락해 주요 종목 가운데 약세를 보였다.리플은 24시간 거래량 2조 1403억원, 현재가 1635원으로 24시간 기준 0.84% 하락했다. 비앤비는 1조 5731억원이 거래되며 현재가 85만 4632원을 나타냈고, 24시간 변동률은 -0.20%로 상대적으로 낙폭이 제한됐다. 도지코인과 트론도 각각 8529억여원, 7827억여원의 거래량을 보였지만 24시간 기준으로는 각각 0.43%, 0.45% 밀렸다.개별 종목별 등락은 엇갈렸다. 지캐시는 24시간 거래량 6011억 3607만원을 기록했지만 24시간 기준 4.77% 하락해 상위 종목 중 낙폭이 가장 컸다. 하이퍼리퀴드는 6002억 2482만원이 거래되며 1.54% 내렸다. 에이다와 스텔라루멘도 각각 2.54%, 2.60% 하락하며 약세권에 머물렀다. 반면 유니스왑은 24시간 기준 0.99% 상승했고 최근 1주일 기준 상승률은 14.51%로 상위 거래 종목 가운데 두드러졌다.아발란체와 수이, 라이트코인, 월드코인도 24시간 기준 각각 1.42%, 0.72%, 0.89%, 1.21% 오르며 제한적 반등 흐름을 보였다. 체인링크와 에이브, 니어프로토콜은 24시간 기준 소폭 하락했다. 테더 골드는 현재가 610만 1192원으로 집계됐고 24시간 기준 1.48% 내렸다.전반적으로 이날 거래량 상위 종목군은 단기적으로 1시간 기준 소폭 반등하는 흐름이 나타났지만, 24시간 기준으로는 비트코인과 이더리움을 비롯한 대다수 종목이 약세를 면치 못했다. 다만 일부 알트코인에서는 저가 매수세가 유입되며 제한적인 차별화가 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]