[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2169억 달러, 비트코인 6만1732달러·이더리움 1726달러

세줄 요약 글로벌 가상자산 시가총액이 2조2169억달러로 집계됐고, 비트코인과 이더리움이 각각 1%대 하락세를 보였다. 리플, 솔라나, 도지코인 등 주요 알트코인도 약세를 이어갔고, 공포탐욕지수 25로 투자심리는 공포 구간에 머물렀다. 글로벌 암호화폐 시총 2조2169억달러 집계

비트코인·이더리움 동반 하락, 알트코인 약세

공포탐욕지수 25, 위험회피 심리 우세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 9일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2169억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 663억 달러다. 비트코인 도미넌스는 55.86%, 이더리움 도미넌스는 9.40%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만 1732달러(9296만 6577원)로 24시간 전보다 1.92% 내렸고, 시가총액은 1조 2379억 달러다. 이더리움은 1726달러(259만 9473원)로 1.71% 하락했으며, 시가총액은 2083억 달러로 집계됐다. 리플은 1.08달러(1632원)로 1.33% 내렸고, 시가총액은 677억 달러를 기록했다.이 밖에 테더는 1달러(1504원)로 24시간 기준 0.015% 내렸고, 비앤비는 565달러(85만 2162원)로 0.84% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1505원)로 0.027% 내렸으며, 솔라나는 77.03달러(11만 6004원)로 2.43% 하락했다. 트론은 0.33달러(493원)로 0.87% 내렸고, 하이퍼리퀴드는 67.15달러(10만 1123원)로 1.62% 하락했다. 도지코인은 0.07달러(108원)로 1.08% 내렸다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.20% 올랐고, S＆P 500 지수는 0.28% 내렸으며, 다우존스 지수는 1.09% 하락했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 25로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]