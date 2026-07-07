[서울데이터랩]7월 7일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 7일 1시 기준 암호화폐 시총 상위권은 단기 혼조세다. 비트코인은 1위를 유지했고, 이더리움은 주간 11%대 상승으로 강세를 보였다. 테더와 유에스디코인은 달러 페그를 지켰고, 리플·솔라나·에이다도 주간 기준으로는 비교적 양호했다. 비트코인 1위 유지, 단기 약세 속 주간 상승

이더리움·리플·솔라나, 주간 강세 두드러짐

테더·유에스디코인, 달러 페그와 유동성 유지

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7일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인이 1위를 유지했다. 비트코인의 시가총액은 1927조 3316억 원, 현재가는 9611만 2027원으로 집계됐다. 24시간 거래량은 55조 4914억 원이며, 1시간 기준 -0.25%, 24시간 기준 -0.1%를 기록했다. 다만 최근 1주일 기준으로는 6.01% 상승해 견조한 흐름을 이어갔다.시가총액 2위는 이더리움으로 325조 1693억 원, 현재가는 269만 4405원이다. 24시간 거래량은 26조 1448억 원이며, 1시간 -0.45%, 24시간 -0.36%를 나타냈다. 그러나 1주일 수익률은 11.62%로 비트코인보다 높은 상승폭을 보였다. 3위 테더는 시가총액 280조 5361억 원, 현재가 1521원으로 가격 변동이 제한적이었다. 24시간 거래량은 114조 9209억 원으로 상위권 가운데 가장 큰 규모를 보였다.4위 비앤비는 시가총액 118조 7024억 원, 현재가 88만 696원으로 24시간 기준 -0.98%를 기록했다. 5위 유에스디코인은 시가총액 111조 3229억 원, 현재가 1522원으로 사실상 달러 페그 흐름을 유지했다. 6위 리플은 시가총액 106조 8266억 원, 현재가 1716원으로 24시간 -1.53%를 나타냈지만, 1주일 기준으로는 7.95% 상승했다. 7위 솔라나는 시가총액 71조 7682억 원, 현재가 12만 3339원으로 24시간 0.48%, 1주일 9.29% 상승했다.8위 트론은 시가총액 47조 6097억 원, 현재가 501원으로 24시간 0.39% 올랐다. 9위 하이퍼리퀴드는 시가총액 26조 9860억 원, 현재가 10만 6778원으로 24시간 -1.70%를 기록했다. 10위 도지코인은 시가총액 19조 5028억 원, 현재가 114원이며 24시간 -2.93%로 주요 종목 가운데 낙폭이 큰 편이었다.11위부터 20위까지는 레오, 지캐시, 스텔라루멘, 에이다, 모네로, 체인링크, 다이, 캔톤 네트워크, 비트코인 캐시, Gram 순으로 집계됐다. 이 가운데 지캐시는 1주일 기준 12.43%, 비트코인 캐시는 19.25%, 에이다는 25.36% 올라 중상위권에서 상대적으로 강한 주간 상승률을 보였다. 반면 캔톤 네트워크는 1주일 기준 -3.44%, 레오는 -1.59%를 기록해 약세를 나타냈다.스테이블코인인 테더, 유에스디코인, 다이는 모두 1달러 부근의 가격을 유지하며 낮은 변동성을 보였다. 특히 테더의 24시간 거래량은 114조 9209억 원, 유에스디코인은 16조 4823억 원, 다이는 681억 4899만 원으로 나타나 시장 내 유동성 공급 역할을 이어간 것으로 해석된다.종합하면 시가총액 상위 암호화폐 시장은 단기적으로는 혼조세를 보였지만, 1주일 기준으로는 비트코인과 이더리움, 리플, 솔라나, 에이다 등 주요 종목이 비교적 양호한 흐름을 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]