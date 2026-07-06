[서울데이터랩]비트코인 거래대금 30조원 돌파…이더리움·솔라나도 강세

세줄 요약 암호화폐 시장은 비트코인 거래대금이 30조원을 넘기며 강보합 흐름을 나타냈다. 이더리움과 솔라나, 비앤비 등 주요 알트코인도 상승했고, 주간 기준으로는 에이다와 비트코인 캐시 등 일부 종목의 강세가 두드러졌다. 비트코인 거래대금 30조원 돌파, 시장 중심 유지

이더리움·솔라나·비앤비 등 알트코인 동반 상승

에이다·비트코인캐시 등 주간 급등, 매수세 확산

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6일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장은 거래량 상위 종목을 중심으로 대체로 강보합 흐름을 나타냈다. 대장주 비트코인은 24시간 거래량 30조 4937억원을 기록하며 시장 중심에 섰고, 이더리움과 솔라나 등 주요 알트코인도 나란히 상승세를 보였다.비트코인은 현재가 9685만 9561원으로 24시간 기준 0.80% 상승했다. 1시간 기준으로는 -0.12%로 소폭 숨고르기 양상이지만, 최근 1주일 기준 5.74% 오르며 견조한 흐름을 유지했다. 시가총액은 1942조 2968억원으로 압도적인 규모를 이어갔다.시가총액 2위 이더리움은 272만 2886원에 거래되며 24시간 상승률 0.84%, 1주일 상승률 12.70%를 기록했다. 24시간 거래량은 16조 4690억원으로 비트코인 다음으로 활발했다. 솔라나는 12만 3670원으로 24시간 0.37%, 최근 1주일 11.60% 상승했고, 비앤비도 89만 4826원으로 24시간 2.46% 올라 상대적으로 강한 탄력을 보였다.리플은 1754원으로 24시간 0.70% 상승했고, 트론은 502원으로 1.30%, 도지코인은 118원으로 1.76% 각각 올랐다. 거래량 상위권 종목 가운데 하이퍼리퀴드는 24시간 3.67% 상승해 비교적 두드러진 강세를 나타냈다. 라이트코인도 2.01%, 아발란체는 1.81%, 체인링크는 1.22%, 니어프로토콜은 1.34% 상승하며 전반적인 투자 심리 개선 흐름에 동참했다.주간 기준 상승폭이 큰 종목도 눈에 띄었다. 에이다는 24시간 기준으로는 1.32% 하락했지만 최근 1주일간 30.08% 급등했다. 비트코인 캐시는 최근 1주일 24.76%, 지캐시는 19.70%, 스텔라루멘은 15.51%, 페페는 15.11% 올라 중대형 알트코인과 테마성 자산 전반으로 매수세가 확산한 모습이다.반면 단기 조정 종목도 있었다. 트럼프코인은 2554원으로 24시간 3.68% 하락해 거래량 상위 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. 월드코인은 최근 1주일 기준 2.73% 하락했고, 스텔라루멘과 에이다도 24시간 기준으로 각각 0.78%, 1.32% 밀리며 일부 차익 실현 압력을 받았다.전체적으로는 비트코인과 이더리움이 거래를 주도하는 가운데 주요 알트코인들이 주간 상승률을 키우며 시장 온기를 이어가는 모습이다. 다만 1시간 기준으로는 상당수 종목이 약보합권에 머물러 단기적으로는 숨고르기 국면이 병행되는 것으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]