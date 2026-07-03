[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2116억 달러, 비트코인 61380달러·이더리움 1703달러

세줄 요약 글로벌 암호화폐 시가총액이 2조2116억달러로 집계됐다. 비트코인은 6만1380달러, 이더리움은 1703달러로 상승했고 리플·솔라나·에이다도 강세를 보였다. 다만 공포탐욕지수는 22로 공포 구간이었다. 암호화폐 시총 2조2116억달러, 거래량 882억달러 집계

비트코인·이더리움 상승, 주요 알트코인도 동반 강세

공포탐욕지수 22로 위험회피 심리 우세

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 3일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2116억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 882억 달러다. 비트코인 도미넌스는 55.60%, 이더리움 도미넌스는 9.28%를 나타냈다.비트코인은 61380달러(9463만 1695원)로 24시간 전보다 1.65% 올랐고, 시가총액은 1조 2307억 달러로 집계됐다. 이더리움은 1703달러(262만 5872원)로 5.15% 상승했으며 시가총액은 2055억 달러다. 리플은 1.09달러(1678원)로 2.82% 올랐고, 시가총액은 677억 달러를 기록했다.시가총액 상위 종목 중에서는 비앤비가 560달러(86만 4061원)로 1.77% 상승했다. 솔라나는 80.68달러(12만 4392원)로 2.97% 올랐고, 트론은 0.32달러(488원)로 0.19% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 66.63달러(10만 2729원)로 5.66% 올랐으며, 도지코인은 0.07달러(114원)로 2.58% 상승했다. 반면 스텔라루멘은 0.20달러(304원)로 2.45% 하락했고, 캔톤 네트워크는 0.14달러(215원)로 0.95% 내렸다. 에이다는 0.17달러(258원)로 8.46%, 체인링크는 7.76달러(1만 1964원)로 4.80% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.80% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.00% 올랐다. 다우존스 지수는 1.14% 상승했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 22로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]