네이버 치지직, 세계 최대 e스포츠 EWC 단독 생중계

작년 15개→올해 25개 종목 확대

‘롤’ 등 9개 종목 한국어 중계 제작

네이버 ‘치지직’이 글로벌 e스포츠 대회 ‘EWC 2026’의 25개 전 종목을 단독 생중계한다. 네이버 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이버 ‘치지직’이 글로벌 e스포츠 대회 ‘EWC 2026’의 25개 전 종목을 단독 생중계한다. 네이버 제공

세줄 요약 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직이 세계 최대 e스포츠 페스티벌 EWC 2026의 25개 전 종목을 단독 생중계했다. 지난해 15개 종목에서 확대했고, 한국어 중계와 AI 자막·클립·챕터 기능으로 시청 편의도 높였다. EWC 2026 25개 전 종목 단독 생중계

한국어 중계 확대와 AI 자막 적용

AI 클립·챕터로 시청 편의 강화

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네이버의 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’이 글로벌 e스포츠 대회 ‘EWC 2026’의 25개 전 종목을 단독 생중계한다고 3일 밝혔다.오는 7월 6일부터 다음 달 23일까지 진행되는 EWC 2026은 세계 최대 규모의 e스포츠 페스티벌이다. 글로벌 주요 e스포츠 종목과 정상급 프로팀들이 참여하는 종합 대회다. 총상금 규모는 7500만 달러(약 1100억원) 이상이다.치지직은 지난해 EWC에서 15개 종목을 중계한 데 이어, 올해는 25개 전 종목으로 중계 범위를 확대하며 e스포츠 팬덤의 관심과 참여 열기에 활기를 더할 예정이다.우선 네이버 치지직은 올해 대회에서 리그 오브 레전드, 발로란트, PUBG: 배틀그라운드, 오버워치 등 국내 팬들의 관심이 높은 9개 종목에 대해 한국어 중계를 제작한다. 이외 6개 종목은 결승전에 한해 한국어 중계를 제공하며, 영문 중계로 제공되는 경기에는 인공지능(AI) 자막을 적용해 몰입도 높은 시청 환경을 조성할 예정이다. 이번 AI 자막 기능은 실시간 저지연 라이브에서 경기 상황과 맥락을 빠르게 반영해 자연스럽게 번역하는 것이 특징으로, 문맥 이해와 난도 높은 e스포츠 도메인 용어 처리에 적합하도록 개발됐다.AI 기반 편의 기능도 확대 적용해 시청 편의성 또한 강화한다. 치지직은 주요 한국어 중계 종목에 AI 클립 기능을 적용해 결정적 순간의 경기 하이라이트를 더욱 빠르게 즐길 수 있도록 지원할 예정이다. 또한 전체 한국어 중계 종목에는 AI 챕터 기능을 적용해 시청자들이 원하는 경기 흐름과 주요 장면을 보다 손쉽게 찾아볼 수 있을 것으로 기대된다.네이버 게임 콘텐츠 제휴 신슬기 리더는 “앞으로도 인기 IP와 스트리머 생태계, 네이버의 기술 역량을 기반으로 이용자들이 함께 입체적으로 즐기고 참여하는 치지직만의 차별화된 시청 문화를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.