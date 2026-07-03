SKT, 40만원대 ‘갤럭시 와이드9’ 단독 출시

SKT 전용 중저가 대표 단말

이미지 확대 SK텔레콤이 ‘갤럭시 와이드9’를 단독 출시했다. SK텔레콤 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK텔레콤이 ‘갤럭시 와이드9’를 단독 출시했다. SK텔레콤 제공

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SK텔레콤은 40만원대 가격의 가성비 5G 스마트폰 ‘갤럭시 와이드9’를 공식 온라인몰 T다이렉트샵과 오프라인 매장 T월드에서 단독 출시한다고 3일 밝혔다.갤럭시 와이드9은 출고가 46만 9700원에 5000mAh 대용량 배터리 및 최대 25W 고속 충전 기능, 6.7인치 슈퍼 아몰레드 디스플레이 등의 기능을 갖췄다.T다이렉트샵에서 갤럭시 와이드9를 구매하는 고객에게는 다이소 3만원 상품권, 루메나 탁상용 무선 선풍기 등 T기프트 혜택도 제공한다.갤럭시 와이드 시리즈는 SKT 전용 단말로 2016년 첫선을 보인 후 현재까지 운영되는 중저가 대표 단말이다.