SKT, 40만원대 ‘갤럭시 와이드9’ 단독 출시

SKT 전용 중저가 대표 단말
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
SK텔레콤이 ‘갤럭시 와이드9’를 단독 출시했다. SK텔레콤 제공
SK텔레콤은 40만원대 가격의 가성비 5G 스마트폰 ‘갤럭시 와이드9’를 공식 온라인몰 T다이렉트샵과 오프라인 매장 T월드에서 단독 출시한다고 3일 밝혔다.
갤럭시 와이드9은 출고가 46만 9700원에 5000mAh 대용량 배터리 및 최대 25W 고속 충전 기능, 6.7인치 슈퍼 아몰레드 디스플레이 등의 기능을 갖췄다.
T다이렉트샵에서 갤럭시 와이드9를 구매하는 고객에게는 다이소 3만원 상품권, 루메나 탁상용 무선 선풍기 등 T기프트 혜택도 제공한다.
갤럭시 와이드 시리즈는 SKT 전용 단말로 2016년 첫선을 보인 후 현재까지 운영되는 중저가 대표 단말이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
갤럭시 와이드9의 출고가는 얼마인가?