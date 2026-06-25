[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조1761억 달러, 비트코인 6만676달러·이더리움 1617달러

세줄 요약 글로벌 가상자산 시총이 2조1761억달러, 24시간 거래량은 950억달러로 집계됐다. 비트코인과 이더리움은 각각 3% 안팎 하락했고, 리플·솔라나·도지코인도 약세를 보였다. 공포탐욕지수는 17로 극단적 공포다. 가상자산 시총 2조1761억달러 집계

비트코인·이더리움 동반 하락

공포탐욕지수 17, 극단적 공포

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 25일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 1761억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 950억 달러였다. 비트코인 도미넌스는 55.90%, 이더리움 도미넌스는 8.97%로 나타났다.시가총액 상위 종목별로 보면 비트코인은 6만 676달러(9384만 4807원)로 24시간 전보다 3.04% 내렸고, 시가총액은 1조 2164억 달러였다. 이더리움은 1617달러(250만 1944원)로 2.72% 하락했으며, 시가총액은 1952억 달러로 집계됐다. 리플은 1.07달러(1654원)로 3.22% 내렸고, 시가총액은 663억 달러였다.이 밖에 테더는 1달러(1544원)로 24시간 기준 0.027% 내렸고, 비앤비는 564달러(87만 3515원)로 2.16% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1546원)로 0.0019% 상승했고, 솔라나는 67.60달러(10만 4554원)로 2.66% 내렸다. 트론은 0.33달러(505원)로 0.46% 하락했고, 하이퍼리퀴드는 63.19달러(9만 7738원)로 2.32% 올랐다. 도지코인은 0.08달러(117원)로 3.91% 하락했다.한편, 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.43% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.10% 내렸다. 반면 다우존스 지수는 0.35% 상승했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 17로, 극단적 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 강한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]