[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2304억 달러, 비트코인 6만2554달러·이더리움 1661달러

세줄 요약 코인게코 기준 암호화폐 시가총액은 2조2304억달러, 24시간 거래량은 736억달러였다. 비트코인은 6만2554달러로 2.46% 내렸고 이더리움도 1661달러로 3.97% 하락했다. 공포탐욕지수는 20으로 공포 구간이었다. 암호화폐 시총 2조2304억달러 집계

비트코인·이더리움 동반 하락세

공포탐욕지수 20, 위험회피 심리

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 24일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2304억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 736억 달러다. 비트코인 도미넌스는 56.25%, 이더리움 도미넌스는 8.99%로 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 6만 2554달러(9619만 4833원)로 24시간 전보다 2.46% 내렸고, 시가총액은 1조 2540억 달러다. 이더리움은 1661달러(255만 5648원)로 3.97% 하락했으며, 시가총액은 2005억 달러로 집계됐다. 리플은 1.11달러(1699원)로 2.09% 내렸고, 시가총액은 685억 달러다.이 밖에 테더는 1달러(1535원)로 24시간 기준 0.01% 내렸고, 비앤비는 577달러(88만 7648원)로 2.46% 하락했다. 유에스디코인은 1달러(1537원)로 0.01% 내렸고, 솔라나는 69.46달러(10만 6809원)로 3.43% 하락했다. 트론은 0.33달러(505원)로 1.37% 내렸고, 하이퍼리퀴드는 61.76달러(9만 4976원)로 8.00% 하락했다. 도지코인은 0.08달러(121원)로 3.80% 내렸다.한편, 미국 증시는 직전 거래일 약세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 2.22% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.44%, 다우존스 지수는 0.09% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 20으로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]