[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2869억 달러, 비트코인 6만4086달러로 0.27% 상승

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 22일 오후 6시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2869억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 593억 달러였다. 비트코인 도미넌스는 56.17%, 이더리움 도미넌스는 9.21%로 나타났다.시가총액 상위 종목별로 보면 비트코인은 6만 4086달러(9865만 871원)로 24시간 전보다 0.27% 올랐고, 시가총액은 1조 2846억 달러였다. 이더리움은 1745달러(268만 7136원)로 1.11% 상승했으며, 시가총액은 2106억 달러로 집계됐다. 리플은 1.13달러(1745원)로 0.82% 내렸고, 시가총액은 703억 달러였다.이 밖에 테더는 1달러(1537원)로 0.025% 상승했고, 비앤비는 592달러(91만 2091원)로 0.80% 올랐다. 유에스디코인은 1달러(1539원)로 0.0091% 상승했다. 솔라나는 73.83달러(11만 3655원)로 1.14% 올랐고, 트론은 0.33달러(508원)로 1.06% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 67.38달러(10만 3722원)로 0.31% 내렸고, 도지코인은 0.08달러(128원)로 0.57% 올랐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]