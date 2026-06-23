[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2869억 달러, 비트코인 6만4086달러로 0.27% 상승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조2869억 달러, 비트코인 6만4086달러로 0.27% 상승

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-06-23 10:38
수정 2026-06-23 10:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 22일 오후 6시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2869억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 593억 달러였다. 비트코인 도미넌스는 56.17%, 이더리움 도미넌스는 9.21%로 나타났다.

시가총액 상위 종목별로 보면 비트코인은 6만 4086달러(9865만 871원)로 24시간 전보다 0.27% 올랐고, 시가총액은 1조 2846억 달러였다. 이더리움은 1745달러(268만 7136원)로 1.11% 상승했으며, 시가총액은 2106억 달러로 집계됐다. 리플은 1.13달러(1745원)로 0.82% 내렸고, 시가총액은 703억 달러였다.

이 밖에 테더는 1달러(1537원)로 0.025% 상승했고, 비앤비는 592달러(91만 2091원)로 0.80% 올랐다. 유에스디코인은 1달러(1539원)로 0.0091% 상승했다. 솔라나는 73.83달러(11만 3655원)로 1.14% 올랐고, 트론은 0.33달러(508원)로 1.06% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 67.38달러(10만 3722원)로 0.31% 내렸고, 도지코인은 0.08달러(128원)로 0.57% 올랐다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
22일 오후 6시 01분 기준 암호화폐 전체 시가총액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로