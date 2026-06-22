[서울데이터랩]비트코인 보합권·이더리움 소폭 상승…리플은 1% 가까이 하락

세줄 요약
- 비트코인 보합권 유지, 이더리움 소폭 상승
- 리플 1% 가까이 하락, 알트코인 혼조세
- 공포탐욕지수 22, 위험회피 심리 우세
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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 22일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2880억 달러, 24시간 전체 거래량은 538억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.26%, 이더리움 도미넌스는 9.16%로 나타났다.
비트코인은 6만 4194달러(9884만 8272원)로 24시간 전보다 0.02% 올랐고, 시가총액은 1조 2868억 달러였다. 이더리움은 1735달러(267만 2878원)로 0.07% 상승했으며 시가총액은 2094억 달러로 집계됐다. 리플은 1.14달러(1749원)로 0.89% 하락했고, 시가총액은 705억 달러였다.
시가총액 상위 종목 가운데 테더는 1달러(1538원) 수준에서 0.02% 올랐고, 시가총액은 1862억 달러였다. 비앤비는 591달러(91만 47원)로 0.40% 상승해 시가총액 796억 달러를 기록했다. 유에스디코인은 1달러(1539원)로 0.01% 올랐고, 솔라나는 73.78달러(11만 3601원)로 0.75% 상승했다. 반면 하이퍼리퀴드는 67.63달러(10만 4133원)로 3.31% 내렸고, 도지코인은 0.08달러(128원)로 0.25% 하락했다.
한편 미국 증시는 직전 거래일 상승으로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.91% 올랐고, S＆P 500 지수는 1.08%, 다우존스 지수는 0.14% 상승했다.
투자 심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 22로, 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험 회피 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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