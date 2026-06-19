“육교를 건너세요”…네이버지도, 도보 길안내도 음성 안내

이동 중 스마트폰 화면 확인 없이도 경로안내

내비게이션도 고도화…안전운전 기능 강화

주행 중 도로상황 제보, 후면 단속카메라 안내

이미지 확대 네이버가 네이버지도의 실시간 도보 길안내 서비스를 출시했다. 네이버 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이버가 네이버지도의 실시간 도보 길안내 서비스를 출시했다. 네이버 제공

세줄 요약 네이버지도가 도보 실시간 음성 안내를 도입해 화면을 보지 않아도 이동 경로를 들을 수 있게 했다. 대중교통 승하차 지점과 최종 목적지까지 이어지는 도보 구간도 함께 안내하고, 안드로이드부터 우선 제공한 뒤 iOS로 넓힐 예정이다. 주행 중 도로 상황 제보와 후면 단속카메라 안내도 강화했다. 도보 실시간 음성 길안내 서비스 도입

대중교통 연계로 승하차·목적지까지 안내

주행 제보·후면 카메라·신호등 정보 강화

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네이버가 네이버지도 실시간 도보 길안내 서비스를 선보인다고 19일 밝혔다. 주행 중 도로 상황 제보, 후면 단속카메라 안내 등 내비게이션 안전운전 기능도 강화했다.네이버지도는 도보 따라가기(2023년), 계단 회피 경로 안내(2024년) 등 도보 길안내 서비스를 지속 고도화해왔다. 도보 실시간 길안내 서비스는 도보 따라가기 서비스에 실시간 음성 안내를 추가, 이동 중 스마트폰 화면을 확인하지 않아도 경로 안내를 받을 수 있다. 해당 서비스는 현재 안드로이드 환경에서 우선 제공되며, iOS 환경에도 순차 적용될 예정이다.실시간 도보 길안내는 대중교통 길찾기와도 연계해, 이용자에게 출발지부터 대중교통 승·하차 지점, 최종 목적지까지 이어지는 도보 구간에 대한 보다 편리한 안내를 제공한다. 길안내 화면에서는 다음에 이용해야 할 버스 또는 지하철 노선 정보와 도착 예정 시간도 함께 제공해, 이용자가 대중교통 탑승 정보를 손쉽게 확인하면서 최종 목적지까지 끊김 없이 이동할 수 있도록 지원한다.나아가 지난해 코엑스에 우선 적용된 ‘실내 증강현실(AR) 내비게이션’ 서비스와도 자연스럽게 연결되어, AR 내비게이션 지원 구간으로 진입하는 경우 AR 내비게이션 안내를 이어받을 수 있다.아울러 네이버지도는 내비게이션 이용자가 주행 중 도로 상황을 한층 편리하게 제보할 수 있도록 개편했다. 내비게이션 길안내 화면에 ‘제보’ 아이콘을 추가하고, 이용자가 주행 중 발견한 사고, 공사, 통제 등 도로 위 돌발 상황을 보다 쉽고 빠르게 제보할 수 있도록 했다. 제보 내용은 다른 운전자들에게도 실시간으로 공유돼 예상치 못한 정체나 통제 상황을 사전에 확인할 수 있도록 하고 안전한 운행을 돕는다.이와 함께 내비게이션 기능도 한층 고도화했다. 이제 후면 구간 과속단속카메라 및 후면 실시간 가변형 과속단속카메라도 실시간으로 안내받을 수 있으며, 목적지 없이 주행하는 ‘안전운행’ 모드에서도 실시간 신호등 정보를 확인할 수 있다.네이버지도 서비스를 총괄하는 정경화 리더는 “네이버지도는 이용자의 여정 전반을 지원하는 올인원 플랫폼으로서, 이번 업데이트를 통해 도보-대중교통 연계 및 안내를 강화해 한층 편리하고 정교한 이동이 가능하도록 지원하게 됐다”고 말했다.