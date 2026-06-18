삼성전자, AI 탑재 보급형 ‘갤럭시 A37 5G’ 국내 출시

이미지 편집에 음성→ 텍스트 변환

30분 만에 최대 60%까지 충전 가능

이미지 확대 삼성전자 모델들이 18일 모바일 전용 인공지능(AI)을 탑재한 ‘갤럭시 A37 5G’ 스마트폰의 텍스트 변환 기능을 시연해 보고 있다.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 모델들이 18일 모바일 전용 인공지능(AI)을 탑재한 ‘갤럭시 A37 5G’ 스마트폰의 텍스트 변환 기능을 시연해 보고 있다.

삼성전자 제공

2026-06-19 B3면

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삼성전자가 보급형 스마트폰에도 전용 모바일 인공지능(AI) 기능을 탑재한 ‘갤럭시 A37 5G’를 19일 국내에 출시한다고 18일 밝혔다.갤럭시 A37 5G에는 갤럭시 A시리즈 전용 AI인 ‘어썸 인텔리전스’가 탑재돼 ‘AI 지우개’, ‘편집 제안’ 등 이미지 편집이 가능하다. AI 지우개로 사진 내 불필요한 피사체를 손쉽게 제거하고, 편집 제안 기능을 통해 해상도를 개선하고 그림자를 없앨 수 있다. ‘텍스트 변환’은 녹음된 음성을 텍스트로 바꿔주는 기능으로 회의 내용 검토나 강의 복습, 통화 내용 정리 등에 유용하다.하드웨어 면에서도 지원 성능을 높였다. 최대 120㎐ 주사율로 영상 시청부터 게임까지 부드러운 화면을 구현했다. 후면 카메라에는 5000만 화소 광각, 800만 화소 초광각, 500만 화소 접사 트리플 카메라가 탑재됐다.배터리는 5000mAh의 대용량으로, 30분 만에 최대 60%까지 충전할 수 있다. 가격은 59만 8400원으로, ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 기한인 7월 5일까지 구매하면 결제 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.