[서울데이터랩]6월 17일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 17일 암호화폐 시총 상위종목은 비트코인과 이더리움의 주간 상승세 속에 대체로 강보합을 보였다. 테더와 유에스디코인 등 스테이블코인이 상위권을 지키며 방어적 흐름을 이끌었고, 하이퍼리퀴드와 스텔라루멘은 단기 급등세를 나타냈다. 비트코인·이더리움 주간 상승세 지속

스테이블코인 상위권 포진, 방어적 흐름

하이퍼리퀴드·스텔라루멘 단기 급등

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17일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 비트코인을 중심으로 대체로 강보합 흐름을 보였다. 시가총액 1위 비트코인은 1996조 9821억원, 현재가는 9963만 653원으로 집계됐다. 24시간 기준으로는 0.54% 내렸지만 최근 1주일 기준으로는 6.90% 상승했다. 2위 이더리움은 시가총액 327조 5661억원, 현재가 271만 4245원을 기록했고 24시간 기준 0.71%, 1주일 기준 9.93% 올랐다.상위권에서는 스테이블코인의 존재감도 두드러졌다. 테더는 시가총액 282조 3836억원으로 3위, 유에스디코인은 113조 5234억원으로 4위에 올랐다. 다이는 18위, USD1은 19위, USDe는 20위에 자리했다. 이들 종목은 대부분 1달러 안팎의 가격을 유지하며 1시간, 24시간, 1주일 변동률도 제한적인 흐름을 보였다.주요 알트코인 가운데서는 비앤비가 시가총액 123조 3827억원으로 5위, 리플이 114조 1885억원으로 6위를 기록했다. 솔라나는 64조 6784억원으로 7위, 트론은 45조 5569억원으로 8위, 도지코인은 22조 5647억원으로 10위에 이름을 올렸다. 다만 24시간 기준으로는 비앤비가 1.73%, 리플이 0.96%, 트론이 0.12% 각각 하락했고 솔라나는 0.076% 내렸다. 도지코인은 0.04% 내리며 보합권에 머물렀다.단기 상승 탄력이 가장 강한 종목은 하이퍼리퀴드였다. 하이퍼리퀴드는 시가총액 28조 6206억원으로 9위에 올랐고, 24시간 동안 7.25%, 최근 1주일 동안 31.58% 급등했다. 스텔라루멘도 24시간 6.16%, 1주일 20.97% 상승하며 강세를 나타냈다. 지캐시는 24시간 기준 3.25% 하락했지만 1주일 기준으로는 17.65% 상승했고, 모네로도 같은 기간 10.56% 올랐다.거래량 측면에서는 테더가 24시간 거래량 95조 5663억원으로 가장 많았고, 비트코인 37조 1567억원, 이더리움 21조 2704억원, 유에스디코인 14조 5573억원이 뒤를 이었다. 하이퍼리퀴드의 24시간 거래량은 2조 9834억원, 솔라나는 3조 1741억원, 리플은 2조 5641억원으로 집계돼 상위권 종목 가운데서도 비교적 활발한 매매가 이어졌다.전체적으로 이날 시총 상위 종목군은 비트코인과 이더리움의 주간 상승세가 이어지는 가운데, 스테이블코인이 상위권에 다수 포진하며 방어적인 흐름을 보였고 일부 알트코인에서는 개별 급등세가 나타나는 양상이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자