[서울데이터랩]6월 16일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 16일 오후 기준 암호화폐 시총 상위권에서 비트코인이 1위를 유지했다. 이더리움과 리플도 상승했고, 솔라나와 하이퍼리퀴드는 1주일 기준 두 자릿수에 가까운 강세를 나타냈다. 반면 트론, 도지코인, 에이다는 약세를 보였다. 비트코인 시총 1위 유지, 완만한 상승세

이더리움·리플·솔라나 등 알트코인 강세

트론·도지코인·에이다 등 일부 약세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인이 1위 자리를 유지했다. 비트코인 시가총액은 2005조 5923억원, 현재가는 1억 6만원으로 집계됐다. 24시간 거래량은 47조 5629억원이며, 1시간 기준 0.66%, 24시간 기준 0.34%, 최근 1주일 기준 5.18% 상승했다.시가총액 2위 이더리움은 324조 9264억원, 현재가는 269만 2371원으로 나타났다. 24시간 거래량은 27조 1898억원이었고, 24시간 등락률은 3.37%, 최근 1주일 상승률은 6.55%를 기록했다. 3위 테더는 시가총액 282조 2033억원, 24시간 거래량 116조 3425억원으로 상위권에서 가장 활발한 거래를 보였지만 가격 변동은 24시간 기준 -0.0015%로 제한적이었다.4위 비앤비의 시가총액은 125조 4225억원, 5위 리플은 115조 1765억원으로 집계됐다. 리플은 24시간 3.20%, 최근 1주일 6.30% 상승하며 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 6위 유에스디코인은 시가총액 113조 5694억원으로 안정적인 가격 흐름을 이어갔다.주요 알트코인 가운데서는 솔라나와 하이퍼리퀴드의 상승세가 눈에 띄었다. 솔라나는 시가총액 64조 6470억원, 현재가 11만 1471원으로 24시간 3.34%, 최근 1주일 11.74% 올랐다. 하이퍼리퀴드는 시가총액 26조 6407억원, 현재가 10만 5119원으로 24시간 6.49%, 최근 1주일 12.98% 상승했다.반면 트론은 24시간 -1.14%, 최근 1주일 -2.47%를 기록했고, 도지코인도 24시간 -1.73%로 약세를 나타냈다. 에이다는 24시간 -2.39%, 톤코인은 -4.09%를 기록하며 상위권 종목 내에서 부진한 흐름을 보였다.중위권에서는 지캐시와 스텔라루멘의 오름폭이 두드러졌다. 지캐시는 24시간 8.29%, 최근 1주일 18.28% 상승했고, 스텔라루멘은 24시간 12.46%, 최근 1주일 8.27% 올랐다. 모네로도 최근 1주일 10.35% 상승하며 강세를 이어갔다.전체적으로 이날 암호화폐 시가총액 상위 종목은 비트코인과 이더리움을 중심으로 완만한 상승 흐름을 이어가는 가운데, 일부 알트코인의 단기 급등세가 두드러지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]