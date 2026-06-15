美, 앤트로픽 ‘미토스’ 수출 통제… ‘소버린 AI’ 중요성 더 커졌다

미국 내 외국인들까지 접속 금지

아마존, 보안 문제 제기하자 통제

앤트로픽 “오해… 조속히 정상화”

한국 ‘글래스윙’ 참여 제동에 비상

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세줄 요약 미국 행정부가 앤트로픽의 차세대 AI 모델 미토스와 페이블5에 대한 외국인 접근을 전면 차단했다. 해외는 물론 미국 체류 외국인도 막혀 한국 정부와 기업의 접근권도 제동이 걸렸다. 글로벌 빅테크 의존 대신 독자 AI 역량을 키워야 한다는 소버린 AI 논의가 다시 부각됐다. 미국, 앤트로픽 미토스 외국인 접근 전면 차단

한국 정부·기업 접근권 제동, 활용 계획 차질

소버린 AI 필요성 재부각, 독자 역량 강조

2026-06-15 B2면

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미국 행정부가 ‘미토스’ 등 앤트로픽의 차세대 인공지능(AI) 모델에 대한 외국인 접근을 전면 차단하는 초유의 조치를 내렸다. 최첨단 AI 모델이 수출 통제 대상이 되면서 최근 미토스 접근권을 확보했던 한국 정부와 기업들에도 제동이 걸렸다. 글로벌 빅테크에 의존하는 대신 독자적인 AI 역량을 확보하는 ‘소버린 AI’ 필요성도 다시 부상하고 있다.앤트로픽은 12일(현지시간) “미국 정부는 국가 안보 당국의 지침에 따라 모든 외국 국적자의 ‘페이블5’(안전장치 추가한 일반용)와 ‘미토스5’(제한 없는 전문가용) 접근을 전면 중단하는 수출 통제 지침을 발표했다”고 밝혔다. 이번 조치는 해외 접속뿐 아니라 미국 내 체류 중인 외국 국적자의 모델 접속도 금지한다. 앤트로픽은 규정 준수를 위해 모든 고객을 대상으로 페이블5·미토스5 서비스 제공을 즉시 중단했다고 설명했다.정부가 문제 삼은 것은 페이블5의 ‘탈옥’(jailbreaking) 가능성이다. 탈옥은 AI가 설정된 안전장치를 우회해 본래 제한됐던 답변까지 하도록 만드는 기법이다. 다만 앤트로픽은 “오해에서 비롯된 조치로 판단하고 있다. 가능한 한 빠르게 서비스를 정상화하기 위해 노력 중”이라고 밝혔다.이번 조치는 앤트로픽의 주요 투자사인 아마존의 문제 제기에서 비롯된 것으로 전해졌다. 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 자사 연구진이 앤트로픽의 페이블5 모델에 대해 사이버 공격으로 악용될 가능성을 확인했고, 이를 미국 정부 관계자들에게 전달했다. 일각에선 앤트로픽과 국방부 등 미 행정부 간 AI 군사적 활용을 둘러싼 갈등도 영향을 미쳤다는 분석도 있다. 미 정부는 현재로선 오픈AI 등 다른 AI 기업들로 수출 통제를 확대할 계획은 없는 것으로 전해졌다.글로벌 AI 보안 연합체 ‘프로젝트 글래스윙’에 막 합류한 국내 정부와 기업의 미토스 접근도 사실상 막히게 됐다. 프로젝트 글래스윙은 앤트로픽이 지난 4월 전문가 수준의 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 미토스 모델 개발 사실을 공개하며 만든 보안 협의체다. 앤트로픽은 미토스가 악의적 해커 등에 의해 오용될 것을 우려해 이를 대형 기술기업과 금융기관, 정부 등 검증된 기관에 선제공해 소프트웨어 취약점을 찾아 방어할 수 있도록 했다.앤트로픽은 지난 2일(현지시간) 글래스윙 참여 대상을 15개국 약 150개 기관으로 확대했으며, 국내에서는 삼성전자, SK하이닉스, SK텔레콤, 한국인터넷진흥원(KISA) 등이 합류한 것으로 알려졌다. 한 업계 관계자는 “앤트로픽과 소통하며 사태를 파악하고 있다”고 전했다. 이들은 미토스 접근권을 부여받았지만, 본격적인 모델 활용까지 이어지지는 않았던 것으로 전해졌다.하정우 전 청와대 AI미래기획수석은 페이스북을 통해 “AI 역량이 국가 경쟁력을 결정하는 시대에 AI 기술이 종속됐을 때 벌어지는 일”이라며 “이런 일은 언제든 ﻿생길 수 있다. 글로벌과 협력하면서도 유사시엔 언제든 자체 역량이 있어야 한다”고 강조했다.