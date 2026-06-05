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애피어, ‘게임 UA 2026: AI로 여는 성장 전략’ 세미나 성료

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-06-05 15:26
수정 2026-06-05 15:26
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4일 포스코 타워 역삼 이벤트홀에서 열린 ‘게임 UA 2026: AI로 여는 성장 전략’ 세미나에서 애피어 코리아 직원들이 피켓팅을 하고 있다. 사진 -애피어 코리아)
4일 포스코 타워 역삼 이벤트홀에서 열린 ‘게임 UA 2026: AI로 여는 성장 전략’ 세미나에서 애피어 코리아 직원들이 피켓팅을 하고 있다. 사진 -애피어 코리아)


AI 네이티브 AaaS(Agentic AI as a Service) 기업인 애피어가 지난 4일 서울 포스코 타워 역삼 이벤트홀에서 진행된 ‘게임 UA 2026: AI로 여는 성장 전략’ 세미나를 성공적으로 마쳤다고 5일 발표했다.

이번 행사는 급변하는 게임 및 앱 마케팅 시장 상황 속에서, 사용자 확보(UA) 성과를 최고조로 끌어올릴 수 있는 인공지능(AI) 활용 크리에이티브 운영 방안을 나누기 위한 목적으로 개최되었다.

지난 6월 4일 포스코 타워 역삼 이벤트홀에서 게임 및 앱 마케터를 대상으로 개최한 ‘게임 UA 2026: AI로 여는 성장 전략’ 세미나에서 박선교 애피어 코리아 어카운트 매니지먼트 총괄이 주제발표를 하고 있다. (사진 -애피어 코리아)
지난 6월 4일 포스코 타워 역삼 이벤트홀에서 게임 및 앱 마케터를 대상으로 개최한 ‘게임 UA 2026: AI로 여는 성장 전략’ 세미나에서 박선교 애피어 코리아 어카운트 매니지먼트 총괄이 주제발표를 하고 있다. (사진 -애피어 코리아)


정연호 기자
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