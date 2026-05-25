[서울데이터랩]5월 25일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 25일 암호화폐 시총 상위권에서 비트코인이 1위를 유지하며 소폭 상승했다. 이더리움과 리플, 솔라나는 24시간 기준 약세를 보였고, 테더·유에스디코인·다이는 달러 페그 흐름을 이어갔다. 하이퍼리퀴드와 지캐시는 단기 급등세를 나타냈다. 비트코인 시총 1위 유지, 강보합 흐름

이더리움·리플·솔라나, 24시간 약세

하이퍼리퀴드·지캐시, 단기 급등세

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암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인이 1위를 유지하며 시가총액 2328조 9846억원을 기록했다. 25일 1시 기준 비트코인 가격은 1억 1625만원으로 24시간 전보다 0.35% 올랐고, 1주일 기준으로는 0.062% 상승했다. 24시간 거래량은 32조 2721억원으로 집계됐다.시가총액 2위 이더리움은 381조 7233억원, 가격은 316만 2958원으로 나타났다. 24시간 등락률은 -1.08%, 1주일 등락률은 -1.11%로 비트코인 대비 약세를 보였다. 3위 테더는 시가총액 286조 1293억원, 24시간 거래량 76조 813억원을 기록했다. 스테이블코인 특성상 가격은 1508원 수준에서 움직였고, 24시간 변동률은 0.013%였다.4위 비앤비는 시가총액 133조 5924억원으로 1주일 동안 2.02% 상승했다. 5위 리플은 시가총액 125조 6934억원, 가격 2031원으로 24시간 기준 -1.05%, 1주일 기준 -3.39%를 기록했다. 6위 유에스디코인은 시가총액 115조 4169억원으로 가격 변동이 제한적이었으며, 7위 솔라나는 시가총액 74조 910억원, 가격 12만 8163원으로 24시간 -1.01%를 나타냈다.이 밖에 8위 트론은 시가총액 52조 1127억원으로 24시간 0.29%, 최근 1주일 2.01% 상승했다. 9위 도지코인은 시가총액 23조 7715억원으로 1주일 기준 -4.20% 하락했다. 10위 하이퍼리퀴드는 시가총액 23조 6291억원, 가격 9만 3001원으로 24시간 2.18%, 1주일 35.46% 급등하며 상위 종목 중 가장 두드러진 상승세를 보였다.11위 지캐시도 강한 흐름을 보였다. 지캐시는 시가총액 16조 4118억원, 가격 98만 3234원으로 24시간 2.41%, 1주일 22.85% 상승했다. 반면 15위 비트코인 캐시는 1주일 -10.47%, 20위 톤코인은 -8.07%를 기록해 상대적으로 부진했다. 17위 캔톤 네트워크는 1주일 6.61%, 14위 모네로는 2.86% 올라 일부 종목에서는 순환매 양상도 감지됐다.스테이블코인인 테더, 유에스디코인, 다이는 모두 달러 페그에 가까운 흐름을 이어갔다. 테더는 1508원, 유에스디코인은 1510원, 다이는 1509원 수준에서 거래됐다. 변동성 측면에서는 대형 스테이블코인이 시장의 유동성 축 역할을 지속하는 모습이다.전체적으로 시가총액 상위권에서는 비트코인이 강보합을 유지한 가운데 이더리움과 리플, 솔라나 등 주요 알트코인은 24시간 기준 약세를 보였다. 다만 하이퍼리퀴드와 지캐시처럼 일부 종목은 단기 급등세를 나타내며 종목별 차별화가 뚜렷했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]