[서울데이터랩]비트코인 1억1626만원선 보합…거래대금 상위선 하이퍼리퀴드·지캐시 강세

세줄 요약 비트코인은 1억1626만원선에서 소폭 상승하며 보합권을 지켰고, 이더리움과 솔라나·리플은 약세를 보였다. 반면 하이퍼리퀴드와 지캐시, 온도 파이낸스는 강세를 나타내며 거래대금 상위 종목의 흐름을 갈랐다. 비트코인 1억1626만원선 보합, 거래대금 1위 유지

이더리움·솔라나·리플 약세, 비앤비·트론은 견조

하이퍼리퀴드·지캐시 강세, 수이·BCH는 조정

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25일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 시장은 대장주 비트코인이 보합권에서 움직이는 가운데, 거래대금 상위 종목별로는 등락이 엇갈리는 흐름을 보였다. 비트코인은 현재 1억 1626만원(7만 6964달러)으로 24시간 기준 0.31% 올랐고, 1시간 기준으로는 -0.038%를 나타냈다. 24시간 거래량은 32조 1207억원으로 집계되며 전체 거래대금 1위를 기록했다.시가총액 2위 이더리움은 315만 9211원(2091달러)으로 24시간 동안 1.33% 하락했다. 거래량은 15조 9551억원으로 비트코인에 이어 두 번째로 많았다. 대형 알트코인 가운데서는 솔라나가 12만 8290원으로 24시간 1.18% 내렸고, 리플도 2032원으로 0.99% 하락했다. 반면 비앤비는 99만 1311원으로 24시간 -0.043%에 그치며 사실상 보합 흐름을 나타냈고, 트론은 550원으로 0.29% 상승했다.거래대금 상위 종목 중에서는 하이퍼리퀴드의 강세가 눈에 띄었다. 하이퍼리퀴드는 9만 3161원으로 24시간 2.82% 상승했고, 최근 1주일 기준으로는 36.03% 급등했다. 지캐시 역시 98만 5514원으로 24시간 2.73%, 1주일 기준 21.61% 올라 강한 탄력을 보였다. 니어프로토콜은 3542원으로 24시간 변동률은 -0.56%였지만, 1주일 기준 상승률은 55.72%에 달했다. 온도 파이낸스는 660원으로 24시간 3.79%, 1주일 기준 28.16% 상승하며 상대적으로 강한 흐름을 이어갔다.반면 일부 종목은 단기 조정을 받았다. 수이는 1543원으로 24시간 3.87% 하락해 낙폭이 상대적으로 컸고, 비트코인 캐시는 52만 1205원으로 2.78% 내렸다. 도지코인은 153원으로 1.02%, 에이다는 363원으로 1.90%, 체인링크는 1만 4181원으로 1.63% 각각 하락했다. 라이트코인과 아발란체도 각각 1.62%, 1.85% 밀리며 약세권에 머물렀다.안전자산 성격이 부각되는 테더 골드는 686만 743원으로 24시간 0.68% 상승했고, 월드코인은 437원으로 3.32% 하락했다. 아스터는 1057원으로 24시간 2.39% 상승하며 비교적 견조한 모습을 보였다. 전반적으로 이날 암호화폐 시장은 비트코인이 제한적인 상승 흐름을 유지하는 가운데, 주요 대형주보다는 개별 알트코인 중심의 차별화 장세가 전개되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]