[서울데이터랩]5월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 14일 암호화폐 시장은 시총 상위종목이 대체로 약세를 보였다. 비트코인은 1주 기준 하락세를 이어갔고, 이더리움도 동반 조정됐다. 반면 테더와 유에스디코인 등 스테이블코인은 가격이 안정적이었고 거래대금도 크게 유지됐다. 시총 상위종목 전반 약세 흐름

비트코인·이더리움 동반 조정

스테이블코인 거래대금 강세 유지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보였다. 대장주 비트코인은 1억 1787만 원으로 집계됐고 시가총액은 2360조 8675억 원에 달했다. 다만 1시간 기준 -0.49%, 24시간 기준 -2.77%, 최근 1주 기준 -2.39%를 기록하며 단기 조정 흐름을 이어갔다.시가총액 2위 이더리움은 334만 4600원, 시가총액 403조 6470억 원으로 나타났다. 이더리움 역시 24시간 기준 -2.65%, 최근 1주 기준 -3.57%를 기록했다. 시총 3위 테더는 1492원으로 가격 변동이 제한됐고, 24시간 거래량은 118조 977억 원으로 상위권 가운데 가장 활발한 수준을 보였다. 유에스디코인과 다이도 각각 1492원 안팎에서 움직이며 스테이블코인 특유의 안정적인 흐름을 이어갔다.상위 알트코인 가운데서는 비앤비와 리플이 각각 99만 3907원, 2122원에 거래됐다. 비앤비는 24시간 기준 -2.11%였지만 최근 1주 기준으로는 3.48% 상승해 상대적으로 선방했다. 리플도 24시간 기준 -2.07%를 보였으나 1주 기준으로는 1.13% 올랐다. 솔라나는 13만 4319원으로 24시간 기준 -5.81%를 기록해 낙폭이 상대적으로 컸다.시총 8~10위권에서는 종목별 흐름이 엇갈렸다. 트론은 522원으로 24시간 기준 0.27% 상승했고, 도지코인도 168원으로 0.85% 오르며 상위권에서 드문 상승 종목으로 분류됐다. 반면 하이퍼리퀴드는 5만 7224원으로 24시간 -5.21%, 최근 1주 -9.45%를 기록했다.11위 이하 종목 중에서는 변동성이 더 크게 나타났다. 에이다는 392원으로 24시간 -4.14%를 기록했고, 지캐시는 78만 911원으로 24시간 -10.57% 급락했다. 톤코인은 3073원으로 24시간 -10.42%, 최근 1주 -23.56%를 기록해 주요 종목 중 가장 두드러진 약세를 보였다. 반면 캔톤 네트워크는 232원으로 24시간 0.98%, 최근 1주 5.78% 상승하며 강세를 나타냈다.거래대금 측면에서는 테더가 24시간 118조 977억 원으로 압도적이었고, 비트코인 52조 3007억 원, 이더리움 22조 9331억 원, 유에스디코인 16조 9162억 원이 뒤를 이었다. 시장 전반의 가격 조정 국면 속에서도 스테이블코인 중심의 거래 수요는 꾸준히 유지되는 모습이다.종합하면 이날 암호화폐 시장은 비트코인과 이더리움을 비롯한 시총 상위 종목 대다수가 약세를 보인 가운데, 일부 종목만 제한적 반등을 나타냈다. 특히 스테이블코인은 가격 안정성을 유지한 반면, 일반 알트코인은 종목별 변동성 차이가 한층 확대됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]