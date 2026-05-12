[서울데이터랩]5월 12일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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암호화폐 시가총액 상위 종목 시장에서 비트코인이 1억 2000만원대 초반을 유지하며 대장주 지위를 이어갔다. 12일 1시 기준 비트코인은 24시간 전보다 0.38% 오른 8만 1007달러(약 1억 2041만원)를 기록했고, 시가총액은 2411조 6725억원으로 집계됐다. 다만 1시간 기준으로는 0.26% 하락해 단기적으로는 숨 고르기 양상도 나타났다.시가총액 2위 이더리움은 2307달러(약 342만 9498원)로 24시간 기준 0.94% 내렸다. 시가총액은 413조 8936억원이다. 3위 테더와 6위 유에스디코인, 20위 다이 등 주요 스테이블코인은 1달러 부근에서 제한적인 변동만 보이며 안정적인 흐름을 이어갔다. 테더의 24시간 거래량은 107조 2238억원으로, 상위 종목 가운데 가장 활발한 거래가 이뤄졌다.알트코인 상위권에서는 리플과 비앤비, 솔라나가 비교적 견조했다. 리플은 2168원으로 24시간 0.76% 상승했고, 비앤비는 98만 3312원으로 1.48% 올랐다. 솔라나는 14만 2829원으로 1.35% 상승했으며 최근 1주일 기준 상승률은 13.41%를 기록해 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 반면 트론은 24시간 0.17% 하락했고, 도지코인은 0.99% 올랐지만 1주일 기준으로는 1.09% 내렸다.10위권 밖에서는 개별 종목 장세가 두드러졌다. 하이퍼리퀴드는 24시간 3.21% 하락하며 약세를 보였고, 에이다는 0.31% 오르며 선방했다. 레오는 24시간 0.70% 상승에 그쳤지만 거래량은 16억 7292만원 수준으로 상대적으로 적었다. 지캐시는 24시간 4.59% 하락했음에도 1주일 기준 30.34% 급등해 변동성이 큰 모습이었다. 체인링크도 1주일 기준 10.02% 상승했다.주간 기준으로 가장 두드러진 종목은 톤코인이다. 톤코인은 3506원으로 24시간 1.26%, 1주일 36.21% 상승해 상위 20개 종목 중 가장 높은 주간 상승률을 나타냈다. 캔톤 네트워크도 24시간 4.97%, 1주일 8.83% 올라 단기 강세를 보였다. 스텔라루멘은 24시간 0.38%, 1주일 4.95% 상승했고, 모네로 역시 1주일 2.41% 오르며 완만한 상승세를 이어갔다.전반적으로 이날 암호화폐 시총 상위 시장은 비트코인이 강보합권에서 중심을 잡는 가운데, 이더리움은 다소 부진하고 일부 알트코인으로 수익률 차별화가 진행되는 양상으로 해석된다. 스테이블코인이 거래량 상위를 차지한 점은 투자 대기 자금이 여전히 시장 주변에 머물고 있음을 시사한다. 단기적으로는 비트코인의 가격 유지력과 함께 주간 급등 종목들의 변동성 확대 여부가 주요 관전 포인트가 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]