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‘알파고 대국’ 10년 만에 만난 이세돌·허사비스

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-04-30 00:56
수정 2026-04-30 00:56
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‘알파고 대국’ 10년 만에 만난 이세돌·허사비스
‘알파고 대국’ 10년 만에 만난 이세돌·허사비스 이세돌(오른쪽) 9단이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 ‘구글 포 코리아 2026’에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO의 박수를 받으며 감사패를 들어 올린 채 환하게 웃고 있다. ‘알파고 대국’ 10주년을 기념해 재회한 두 주역은 이날 대담을 마친 뒤 무대 위 바둑판 뒷면에 나란히 친필 서명을 남겼으며, 허사비스 CEO는 이어진 증정식에서 이 9단에게 인류와 AI의 협력에 기여한 공로로 감사패를 전달했다.
이지훈 기자


이세돌(오른쪽) 9단이 29일 서울 중구 웨스틴 조선호텔에서 열린 ‘구글 포 코리아 2026’에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO의 박수를 받으며 감사패를 들어 올린 채 환하게 웃고 있다. ‘알파고 대국’ 10주년을 기념해 재회한 두 주역은 이날 대담을 마친 뒤 무대 위 바둑판 뒷면에 나란히 친필 서명을 남겼으며, 허사비스 CEO는 이어진 증정식에서 이 9단에게 인류와 AI의 협력에 기여한 공로로 감사패를 전달했다.

이지훈 기자
2026-04-30 23면
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