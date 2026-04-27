[서울데이터랩]4월 27일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 오후 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승 흐름을 나타냈다. 대장주 비트코인은 시가총액 2329조 6489억원, 현재가 1억 1635만원을 기록하며 1위를 유지했다. 비트코인의 24시간 상승률은 2.24%, 최근 1주 상승률은 5.99%로 집계됐다. 거래량은 24시간 기준 39조 1467억원에 달했다.시가총액 2위 이더리움은 425조 4741억원 규모로, 현재가 352만 5387원을 기록했다. 24시간 상승률은 3.78%, 1주 상승률은 4.79%로 비트코인보다 단기 상승 탄력이 더 강했다. 3위 테더는 현재가 1470원, 시가총액 279조 1177억원으로 집계됐으며 가격 변동은 제한적이었다. 24시간 거래량은 152조 7300억원으로 상위 종목 가운데 가장 활발했다.뒤를 이어 리플은 시가총액 131조 320억원, 비앤비는 126조 6349억원으로 각각 4위와 5위에 올랐다. 리플의 24시간 상승률은 1.81%, 비앤비는 1.66%였다. 스테이블코인인 유에스디코인은 114조 3549억원의 시가총액으로 6위를 기록했고, 거래량은 77조 8390억원으로 높게 나타났다. 솔라나는 시가총액 74조 3466억원, 현재가 12만 9107원으로 7위를 차지했으며 24시간 기준 2.14% 상승했다.중상위권에서는 트론이 45조 1177억원의 시가총액으로 8위에 자리했지만 24시간 등락률은 -0.033%로 약보합을 보였다. 도지코인은 25조 475억원으로 9위에 올랐고 24시간 2.64%, 최근 1주 6.46% 상승해 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 10위 하이퍼리퀴드는 16조 2537억원의 시가총액과 함께 24시간 4.88% 올라 상위 10개 종목 중 가장 높은 일간 상승률을 기록했다.11위부터 20위권에서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 레오는 14조 454억원으로 11위, 에이다는 13조 5437억원으로 12위, 비트코인 캐시는 13조 4273억원으로 13위였다. 모네로는 24시간 2.64%, 최근 1주 9.44% 올라 강세를 보였고, 체인링크도 24시간 2.58% 상승했다. 특히 지캐시는 최근 1주일간 15.04% 올라 주요 상위 종목 가운데 가장 두드러진 주간 상승세를 나타냈다. 밈코어는 24시간 기준 0.92% 하락했지만 최근 1주 상승률은 27.84%로 가장 높았다.스테이블코인인 다이는 시가총액 7조 8896억원으로 20위에 이름을 올렸고, 가격은 1470원 수준에서 안정적인 흐름을 이어갔다. 전체적으로 이날 시가총액 상위권 시장은 비트코인과 이더리움이 상승세를 주도하는 가운데, 알트코인 일부가 더 높은 단기 수익률을 보이며 순환매 양상을 나타낸 것으로 풀이된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]