전문가 영입·인력양성 등 충남 ‘AI 대전환’ 속도

충남도, ‘AI 드림팀’ 전력 업그레이드
아산시, ‘AI-디스플레이 인력양성’ 본격화
충남도가 데이터 AI 전문가를 추가로 유치하며 ‘인공지능(AI) 대전환’에 속도를 내고 있다. 아산시는 지역 대학들과 AI-디스플레이 인력 양성에 나서는 등 충남의 AI 생태계 조성이 잇따르고 있다.
도에 따르면 17일 김태흠 충남도지사가 유재민 서울대 컴퓨터공학부 교수를 접견하고, 유 교수를 ‘충청남도 AI 특별위원회’ 신임 위원으로 위촉했다.
‘충남 AI 특위’는 구글 클라우드 코리아, 한국 IBM 등 글로벌 빅테크 임원진과 서울대·KAIST 교수진, 국내 주요 연구기관 연구진 등 32명으로 구성한 자문기구다.
충남 AI 대전환 전략 수립과 후속 실행 계획에 대한 심의·자문을 맡으며 도내 산업 전반의 AI 적용을 이끄는 핵심 컨트롤타워다.
새롭게 합류한 유 교수는 데이터 기반 AI 및 머신러닝 분야 전문가로, 첨단 산업 현장에서 활용 가능한 AI 의사 결정 모델 연구를 수행해왔다.
앞서 도는 AI 대전환을 위해 인재 3만명 양성과 펀드 조성 등 10년간 100대 과제에 5조 8900억원 투입을 제시했다.
주요 과제는 AI 인재 3만명 양성과 AI 특화 펀드 2500억원 조성 등으로 ‘인프라-인재-자금’ 선순환 체계 구축이다.
도는 지난 1일 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단의 ‘2026년 지역 주도형 AI 대전환 사업’ 대상으로 선정됐다.
이번 사업은 지역 산업 특성과 수요를 반영해 지방정부가 자율적으로 기획한 맞춤형 AI 활용·확산 프로그램을 지원한다.
아산시는 (사)충남디스플레이산업기업협의회와 선문대·순천향대·호서대 등 지역 대학들과의 ‘AI-디스플레이 인력 양성’에 나서고 있다.
이 사업은 지역 우수 기업의 수요를 반영한 실무 교육을 통해 청년들의 직무 역량을 높이고, 지역 기업 취업까지 연계 지원하는 사업이다.
김태흠 지사는 “충남은 반도체·디스플레이 등 대한민국 첨단 제조 산업을 선도하는 핵심 거점”이라며 “충남형 AI 전략을 더욱 구체화하고, 미래 산업 경쟁력을 선도하겠다”고 강조했다.
아산시, ‘AI-디스플레이 인력양성’ 본격화
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김태흠 충남지사가 유재민 서울대 컴퓨터공학부 교수를 ‘충청남도 AI 특별위원회’ 신임 위원으로 위촉하고 있다. 도 제공
충남도가 데이터 AI 전문가를 추가로 유치하며 ‘인공지능(AI) 대전환’에 속도를 내고 있다. 아산시는 지역 대학들과 AI-디스플레이 인력 양성에 나서는 등 충남의 AI 생태계 조성이 잇따르고 있다.
도에 따르면 17일 김태흠 충남도지사가 유재민 서울대 컴퓨터공학부 교수를 접견하고, 유 교수를 ‘충청남도 AI 특별위원회’ 신임 위원으로 위촉했다.
‘충남 AI 특위’는 구글 클라우드 코리아, 한국 IBM 등 글로벌 빅테크 임원진과 서울대·KAIST 교수진, 국내 주요 연구기관 연구진 등 32명으로 구성한 자문기구다.
충남 AI 대전환 전략 수립과 후속 실행 계획에 대한 심의·자문을 맡으며 도내 산업 전반의 AI 적용을 이끄는 핵심 컨트롤타워다.
새롭게 합류한 유 교수는 데이터 기반 AI 및 머신러닝 분야 전문가로, 첨단 산업 현장에서 활용 가능한 AI 의사 결정 모델 연구를 수행해왔다.
앞서 도는 AI 대전환을 위해 인재 3만명 양성과 펀드 조성 등 10년간 100대 과제에 5조 8900억원 투입을 제시했다.
주요 과제는 AI 인재 3만명 양성과 AI 특화 펀드 2500억원 조성 등으로 ‘인프라-인재-자금’ 선순환 체계 구축이다.
도는 지난 1일 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단의 ‘2026년 지역 주도형 AI 대전환 사업’ 대상으로 선정됐다.
이번 사업은 지역 산업 특성과 수요를 반영해 지방정부가 자율적으로 기획한 맞춤형 AI 활용·확산 프로그램을 지원한다.
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아산시가 순천향대에서 ‘AI-디스플레이 인력 양성’ 간담회를 가졌다. 시 제공
아산시는 (사)충남디스플레이산업기업협의회와 선문대·순천향대·호서대 등 지역 대학들과의 ‘AI-디스플레이 인력 양성’에 나서고 있다.
이 사업은 지역 우수 기업의 수요를 반영한 실무 교육을 통해 청년들의 직무 역량을 높이고, 지역 기업 취업까지 연계 지원하는 사업이다.
김용일 서울시의원, 서대문구 장애인 한가족 한마당 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 16일 홍제천 폭포마당 및 폭포광장에서 열린 ‘제46회 장애인의 날 기념 서대문구 장애인 한가족 한마당’에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 제46회 장애인의 날을 기념해 장애인에 대한 이해를 높이고 장애인의 재활 의욕을 고취하기 위해 마련됐다. ‘행복 300% 도전, 우리 서대문’이라는 슬로건 아래 진행된 행사에는 지역 장애인과 가족, 자원봉사자 등 수많은 시민이 참여해 성황을 이뤘다. 김 의원은 따뜻한 봄 햇살 아래 홍제천 변에 마련된 26개의 체험 및 홍보 부스를 일일이 방문했다. 특히 ‘햇살아래’ 등 각 부스에서 활동하는 자원봉사자들의 노고에 깊은 감사를 표하고, 행사에 참여한 장애인들과 손을 맞잡으며 소중한 마음을 나눴다. 이어 장애인들이 겪는 실질적인 어려움에 대해 깊은 공감을 표하며, 장애인, 특히 외부 활동이 어려운 은둔 장애인들이 사회로 나와 더 신나고 재밌게 생활할 수 있는 환경 조성이 시급하다고 강조했다. 그러면서 이들의 실질적인 삶의 질 향상을 위해 서울시의회 차원에서 체감도 높은 정책을 개발하고 말뿐이 아닌 신뢰를 더하기 위해 예
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김태흠 지사는 “충남은 반도체·디스플레이 등 대한민국 첨단 제조 산업을 선도하는 핵심 거점”이라며 “충남형 AI 전략을 더욱 구체화하고, 미래 산업 경쟁력을 선도하겠다”고 강조했다.
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충남도가 AI 대전환을 위해 10년간 투입할 예산은?