프리미엄 ‘손풍기’ 들고 온 다이슨… 무선청소기 부진 씻을까

휴대용 ‘허쉬젯 미니 쿨’ 새달 출시

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2026-04-17 B4면

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무선청소기 왕좌를 삼성·LG에 내준 다이슨이 ‘손 선풍기’를 들고 절치부심에 나섰다. 단순한 소형 가전 출시를 넘어 자사의 상징적 제품인 에어랩과 펜슬백 청소기의 기술적 정수를 이식해 한국 시장에서 실적 반등의 기회를 잡겠다는 전략으로 풀이된다.내달 출시 예정인 ‘다이슨 허쉬젯 미니 쿨’은 다이슨의 저소음 기류 제어 기술을 집약한 프리미엄 휴대용 선풍기다. 에어랩의 코안다 효과를 가능케 했던 공기역학 노하우를 손안의 기기로 옮겨와 소음은 줄이고 직진성 바람은 극대화했다. 특히 본체 지름을 슬림 청소기인 ‘펜슬백’과 최신 드라이어 손잡이 규격인 ‘38mm’에 맞춘 설계는 엔지니어링에 대한 다이슨 특유의 집착을 보여준다.다이슨은 ‘거실(청소기)’ 대신 ‘개인(공조·뷰티)’으로 승부처를 옮기며 판 짜기에 나섰다는 분석이다. 침실용 공기청정기에 이어 휴대용 선풍기까지 ‘허쉬젯’ 생태계를 구축해 사용자 동선 전체를 선점하겠다는 계산이다. 업계 관계자는 “15만원대로 예상되는 고가에도 불구하고 다이슨이 기술적 완성도를 강조하는 것은 프리미엄 팬덤을 다시 결집시키기 위한 고육지책”이라고 분석했다.