[서울데이터랩]4월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인은 현재 1억 4023만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2085조 8634억 원이다. 24시간 동안 2.91% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.24%로 단기 조정세를 보이고 있다. 거래량은 42조 6564억 원에 이른다.이더리움은 321만 352원에 거래 중이며, 시가총액은 387조 4612억 원이다. 24시간 동안 3.47% 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.27%로 나타나 단기적으로 약간의 반전 가능성이 있다. 거래량은 19조 2351억 원이다.리플은 2018원에 거래되고 있으며, 시가총액은 123조 9405억 원이다. 24시간 동안 1.77% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.22%로 나타나 상승세가 다소 둔화되고 있다. 거래량은 2조 7526억 원이다.비앤비는 90만 5869원에 거래 중이고, 시가총액은 123조 5214억 원이다. 24시간 동안 1.14% 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.45%로 단기 하락세를 보이고 있다. 거래량은 2조 81억 원이다.한편 솔라나는 12만 3758원에 거래되며 1.82% 상승했다. 시가총액은 70조 9098억 원이다. 같은 시각 트론은 480원에 거래되며 0.09% 상승했다. 거래량은 7447억 6120만 원이다. 도지코인은 139원에 거래되며 0.88% 상승했다. 시가총액은 21조 3888억 원이다.하이퍼리퀴드는 5만 5888원에 거래되며 3.01% 상승했다. 거래량은 2198억 6914만 원이다. 같은 시각 레오는 1만 5255원에 거래되며 0.21% 상승했다. 거래량은 6억 6602만 원이다. 에이다는 387원에 거래되며 4.05% 상승했다. 거래량은 6235억 4159만 원이다.비트코인 캐시는 65만 3017원에 거래되며 1.71% 하락했다. 거래량은 3471억 8177만 원이다. 같은 시각 체인링크는 1만 3465원에 거래되며 3.11% 상승했다. 거래량은 6343억 2820만 원이다. 모네로는 49만 6652원에 거래되며 1.32% 상승했다. 거래량은 859억 6988만 원이다.스텔라루멘은 244원에 거래되며 0.22% 상승했다. 거래량은 1518억 5760만 원이다. 같은 시각 캔톤 네트워크는 209원에 거래되며 0.89% 하락했다. 거래량은 80억 7320만 원이다. USD1은 1508원에 거래되며 0.03% 하락했다. 시가총액은 6조 6361억 원이다.전반적인 시장 흐름을 보면 주요 가상자산들이 상승세를 보이면서도 단기 조정세를 나타내고 있어 투자자들은 주의가 필요하다. 특히 시가총액 상위 종목들에서도 1시간 내 하락세가 관찰되므로 단기 투자보다는 중장기적인 관점에서의 접근이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]