李대통령 훈장 받더니… ‘페이커’ 이상혁 기념우표도 나온다

이미지 확대 T1 소속 ‘페이커’ 이상혁이 26일 오후 서울 종로구 치지직 롤파크에서 열린 2026 리그 오브 레전드(LoL) 챔피언스 코리아 개막 미디어데이에서 발언하고 있다. 2026.3.26 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 T1 소속 ‘페이커’ 이상혁이 26일 오후 서울 종로구 치지직 롤파크에서 열린 2026 리그 오브 레전드(LoL) 챔피언스 코리아 개막 미디어데이에서 발언하고 있다. 2026.3.26 뉴시스

이미지 확대 우정사업본부 공고 제2026-44호 일부 닫기 이미지 확대 보기 우정사업본부 공고 제2026-44호 일부

이미지 확대 이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 선수에게 ‘청룡장’ 훈장을 수여하고 있다. 2026.1.2 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁 선수에게 ‘청룡장’ 훈장을 수여하고 있다. 2026.1.2 연합뉴스

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e스포츠계 ‘GOAT’(Greatest of All Time·역대 최고 선수)로 불리는 ‘페이커’ 이상혁(29)을 모델로 한 기념우표가 발행된다. 게임·e스포츠 인물로는 첫 사례다.우정사업본부(우본)는 6일 ‘기념우표 추가 발행 공고’를 통해 ‘e스포츠 선수 페이커’ 기념우표를 오는 10월 발행한다고 밝혔다.우본은 우표 발행에 이의가 있는 경우 관련 내용을 이메일로 접수한다. 이의신청은 이날부터 오는 25일까지 우본 우편사업과 우표담당 이메일로 보내면 된다.우본은 ‘우편법 시행령’과 ‘대한민국 우표 규정’에 따라 국가적 기념 인물이나 주요 이슈를 선정해 기념우표를 제작한다.2023년엔 그룹 방탄소년단(BTS) 데뷔 10주년을 맞아 기념우표 10종 150만장이 발행된 바 있다.앞서 이상혁은 한국 체육계 최고 영예인 ‘청룡장’을 수훈해 화제가 되기도 했다.이상혁은 지난 1월 2일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년인사회에서 이재명 대통령으로부터 체육훈장 청룡장을 수여받았다. 체육훈장은 국위 선양과 국민 체육 향상에 기여한 공로가 뚜렷한 인물에게 수여되며, 그중 청룡장은 1등급으로 분류되는 가장 높은 훈격이다. 마라토너 손기정, 축구 감독 거스 히딩크, 피겨선수 김연아, 축구선수 손흥민, 프로골퍼 박세리 등 대한민국 스포츠 역사에 한 획을 그은 인물들이 받은 바 있다.정부는 이상혁이 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십에서 달성한 전무후무한 기록을 높게 평가했다. 그는 LoL e스포츠팀 T1의 주장으로, 지난해 11월 초 국제대회에서 LoL 사상 첫 3연속 우승을 달성했다.e스포츠계 ‘살아 있는 전설’로 불리는 페이커는 2013년 프로게이머계에 도전장을 내민 이후 10여년 동안 세계 최고 자리를 지키고 있다.