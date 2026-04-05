‘450억’ 우주 화장실…발사 직후 “고장 났어요!” 결국 비닐봉지에?

아르테미스 2호 출발 후 화장실 고장

지상서 원격수리…수시간 만에 ‘정상 가동’

이미지 확대 아르테미스 2호에 설치된 우주 화장실. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 아르테미스 2호에 설치된 우주 화장실. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 미 항공우주국(NASA)이 2일(현지시간) 제공한 영상 사진에 아르테미스 II의 우주비행사들이 달 궤도에서 화상 회의에 참여하고 있다. 왼쪽부터 캐나다 우주비행사 제러미 헨슨, 미국의 리드 와이즈먼 사령관, 크리스티나 코크, 조종사 빅터 글로버. 2026.04.03 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 미 항공우주국(NASA)이 2일(현지시간) 제공한 영상 사진에 아르테미스 II의 우주비행사들이 달 궤도에서 화상 회의에 참여하고 있다. 왼쪽부터 캐나다 우주비행사 제러미 헨슨, 미국의 리드 와이즈먼 사령관, 크리스티나 코크, 조종사 빅터 글로버. 2026.04.03 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반세기 만에 달로 향한 미국 항공우주국(NASA) 유인 우주탐사선 ‘아르테미스 2호’에 설치된 화장실이 출발 직후 고장이 나 우주비행사들의 가슴을 철렁하게 했다. 아르테미스 2호의 오리온 우주탐사선에는 NASA가 3000만 달러(약 453억원)를 들여 개발한 ‘심(深)우주 최초의 화장실’이 설치됐다.1일(현지시간) 아르테미스 2호의 성공적인 발사 직후 여성 우주비행사 크리스티나 코크는 미국 휴스턴 관제센터에 깜빡이는 빨간색 불빛으로 문제가 발생했다고 보고했다. 무중력 상태에서 소변을 흡입하는 팬이 멈추면서 정상 작동이 안 된 것이다.이 때문에 일부 승무원은 깔때기와 비닐봉지 형태의 보조 소변 장치를 사용해야 했다. 다행히 지상 관제센터로부터 전달받은 단계별 수리 지침을 들으며 승무원들이 직접 화장실 내부를 점검하면서 수 시간 만에 정상 가동됐다.우주 화장실은 지구에서와 달리 물이 아닌 강력한 공기 흡입력을 활용한다. 변기 안쪽에 팬이 달려 있어 진공청소기처럼 공기를 통해 배설물을 강하게 빨아들인다. 공기 흐름이 배설물을 우주인 몸에서 떼어내 저장 탱크 안으로 옮기는 가상 중력 역할을 한다.소변과 대변은 각각 분리 처리된다. 수거된 소변은 비상 폐기물 관리 시스템을 통해 물로 재활용하거나 우주로 배출하며, 대변 등 고체 배설물은 밀봉된 상태로 보관돼 지구로 돌아온 뒤 분석 데이터로 활용될 것으로 보인다.무중력 상태에서는 몸이 떠오르기 때문에 우주인이 볼일을 보려면 발걸이와 손잡이로 자세를 고정해야 한다. 우주 화장실은 약 9.3㎡의 협소한 공간이지만 무중력 상태에서도 안정적으로 용변을 볼 수 있도록 손잡이와 발 고정 장치를 갖췄다.우주선 생활에서 가장 불편한 사항으로 꼽히는 건 용변 처리다. 반세기 전 아폴로 우주비행사들은 별도의 화장실이 없이 비닐봉지와 깔때기로 용변을 처리했다. 당시 우주비행사들은 NASA에 용변 처리 방식이 너무 불쾌하고 역겹다고 보고했다.한편 NASA는 4일 “아르테미스 2호 우주비행사들이 목적지(달)까지 거리의 절반 이상을 지났다”고 밝혔다. 예정대로라면 오는 6일 달 뒤편에 도달하게 되며 10일 지구로 귀환한다.