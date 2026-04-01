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물류에 사용되는 팔레타이징 로봇

입력 2026-04-01 00:51
수정 2026-04-01 00:51
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물류에 사용되는 팔레타이징 로봇
물류에 사용되는 팔레타이징 로봇 포장 산업부터 제약·바이오·실험·물류 유통 분야 기술을 총망라한 전시회 ‘코리아팩＆ICPI 위크 2026’이 31일 경기 고양 킨텍스에서 개막한 가운데 관람객이 무거운 제품을 반복적으로 운반할 수 있는 팔레타이징 로봇 시연을 보고 있다. 오는 3일까지 열리는 이번 전시는 전 세계 24개국에서 1500개 기업이 참가해 역대 최대 규모로 치러진다.
뉴시스


포장 산업부터 제약·바이오·실험·물류 유통 분야 기술을 총망라한 전시회 ‘코리아팩＆ICPI 위크 2026’이 31일 경기 고양 킨텍스에서 개막한 가운데 관람객이 무거운 제품을 반복적으로 운반할 수 있는 팔레타이징 로봇 시연을 보고 있다. 오는 3일까지 열리는 이번 전시는 전 세계 24개국에서 1500개 기업이 참가해 역대 최대 규모로 치러진다.

뉴시스

2026-04-01 B3면
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