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물류에 사용되는 팔레타이징 로봇
포장 산업부터 제약·바이오·실험·물류 유통 분야 기술을 총망라한 전시회 ‘코리아팩＆ICPI 위크 2026’이 31일 경기 고양 킨텍스에서 개막한 가운데 관람객이 무거운 제품을 반복적으로 운반할 수 있는 팔레타이징 로봇 시연을 보고 있다. 오는 3일까지 열리는 이번 전시는 전 세계 24개국에서 1500개 기업이 참가해 역대 최대 규모로 치러진다.
뉴시스
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포장 산업부터 제약·바이오·실험·물류 유통 분야 기술을 총망라한 전시회 ‘코리아팩＆ICPI 위크 2026’이 31일 경기 고양 킨텍스에서 개막한 가운데 관람객이 무거운 제품을 반복적으로 운반할 수 있는 팔레타이징 로봇 시연을 보고 있다. 오는 3일까지 열리는 이번 전시는 전 세계 24개국에서 1500개 기업이 참가해 역대 최대 규모로 치러진다.
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2026-04-01 B3면
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