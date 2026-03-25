[서울데이터랩]3월 25일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]3월 25일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-25 13:24
수정 2026-03-25 13:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 595만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2119조 4838억 원이다. 24시간 동안 0.29% 상승했으며, 1시간 동안 0.33%의 등락률을 보였다. 거래량은 60조 4955억 원으로 집계됐다. 현재 비트코인은 24시간 동안의 상승세를 유지하고 있는 모습이다.

이더리움은 현재 323만 4271원에 거래되고 있으며, 시가총액은 390조 3491억 원이다. 24시간 동안 0.83% 상승했으며, 1시간 동안 0.17% 상승을 기록했다. 거래량은 27조 2431억 원이다. 이더리움은 단기적으로 상승세를 지속하고 있다.

비앤비는 현재 96만 2607원에 거래되고 있으며, 시가총액은 131조 2587억 원이다. 24시간 동안 1.55% 상승했으며, 1시간 동안 0.54% 상승을 기록했다. 거래량은 2조 4857억 원이다. 비앤비는 상승세를 유지하고 있으며, 단기 흐름에서도 긍정적인 움직임을 보인다.

리플은 현재 2117원에 거래되고 있으며, 시가총액은 129조 9121억 원이다. 24시간 동안 -0.05% 하락했으며, 1시간 동안 0.17% 상승을 기록했다. 거래량은 3조 1563억 원이다. 리플은 단기적으로 반등의 가능성을 보여주고 있다.



한편, 솔라나는 13만 7601원으로 1.77% 상승했다. 시가총액은 78조 7437억 원이다. 같은 시각, 트론은 460원으로 0.97% 하락했다. 시가총액은 43조 6042억 원이다. 도지코인은 142원으로 1.54% 상승하며 시가총액은 21조 9008억 원을 기록했다.

같은 시각, 하이퍼리퀴드는 6만 363원으로 6.50% 상승했다. 시가총액은 15조 4860억 원이다. 에이다는 401원으로 2.48% 상승하며, 시가총액은 14조 4833억 원이다. 비트코인 캐시는 71만 7340원으로 1.09% 상승했다. 시가총액은 14조 3553억 원이다.

레오는 1만 4177원으로 0.43% 상승했다. 같은 시각, 체인링크는 1만 3844원으로 1.70% 상승했다. 모네로는 50만 4351원으로 3.37% 하락했다. 스텔라루멘은 264원으로 6.89% 상승하며 시가총액은 8조 7483억 원을 기록했다. 캔톤 네트워크는 212원으로 3.78% 하락했다.

전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있는 종목들과 하락세를 보이는 종목들이 혼재되어 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴보며 신중한 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
비트코인의 24시간 가격 변동은 상승세인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로