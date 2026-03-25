[서울데이터랩]3월 25일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 595만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2119조 4838억 원이다. 24시간 동안 0.29% 상승했으며, 1시간 동안 0.33%의 등락률을 보였다. 거래량은 60조 4955억 원으로 집계됐다. 현재 비트코인은 24시간 동안의 상승세를 유지하고 있는 모습이다.이더리움은 현재 323만 4271원에 거래되고 있으며, 시가총액은 390조 3491억 원이다. 24시간 동안 0.83% 상승했으며, 1시간 동안 0.17% 상승을 기록했다. 거래량은 27조 2431억 원이다. 이더리움은 단기적으로 상승세를 지속하고 있다.비앤비는 현재 96만 2607원에 거래되고 있으며, 시가총액은 131조 2587억 원이다. 24시간 동안 1.55% 상승했으며, 1시간 동안 0.54% 상승을 기록했다. 거래량은 2조 4857억 원이다. 비앤비는 상승세를 유지하고 있으며, 단기 흐름에서도 긍정적인 움직임을 보인다.리플은 현재 2117원에 거래되고 있으며, 시가총액은 129조 9121억 원이다. 24시간 동안 -0.05% 하락했으며, 1시간 동안 0.17% 상승을 기록했다. 거래량은 3조 1563억 원이다. 리플은 단기적으로 반등의 가능성을 보여주고 있다.한편, 솔라나는 13만 7601원으로 1.77% 상승했다. 시가총액은 78조 7437억 원이다. 같은 시각, 트론은 460원으로 0.97% 하락했다. 시가총액은 43조 6042억 원이다. 도지코인은 142원으로 1.54% 상승하며 시가총액은 21조 9008억 원을 기록했다.같은 시각, 하이퍼리퀴드는 6만 363원으로 6.50% 상승했다. 시가총액은 15조 4860억 원이다. 에이다는 401원으로 2.48% 상승하며, 시가총액은 14조 4833억 원이다. 비트코인 캐시는 71만 7340원으로 1.09% 상승했다. 시가총액은 14조 3553억 원이다.레오는 1만 4177원으로 0.43% 상승했다. 같은 시각, 체인링크는 1만 3844원으로 1.70% 상승했다. 모네로는 50만 4351원으로 3.37% 하락했다. 스텔라루멘은 264원으로 6.89% 상승하며 시가총액은 8조 7483억 원을 기록했다. 캔톤 네트워크는 212원으로 3.78% 하락했다.전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있는 종목들과 하락세를 보이는 종목들이 혼재되어 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴보며 신중한 결정을 내릴 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]