[서울데이터랩]3월 24일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인(BTC)은 현재 1억 582만 원에 거래되고 있으며 시가총액은 2116조 7998억 원이다. 24시간 동안 3.61% 상승했으며 1시간 등락률은 0.14%로 소폭 상승세를 이어가고 있다. 거래량은 75조 5191억 원이다.이더리움(ETH)은 321만 3028원에 거래 중이며 시가총액은 387조 7854억 원이다. 24시간 동안 4.35% 상승했으며 1시간 등락률은 0.26%로 상승세를 이어갈 가능성이 있다. 거래량은 42조 2327억 원이다.리플(XRP)은 2122원에 거래되고 있으며 시가총액은 130조 1986억 원이다. 24시간 동안 2.42% 상승했으며 1시간 등락률은 0.25%로 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 5조 666억 원이다.비앤비(BNB)는 94만 9590원에 거래 중이며 시가총액은 129조 4838억 원이다. 24시간 동안 0.98% 상승했으며 1시간 등락률은 0.02%로 미미한 상승세를 보인다. 거래량은 3조 4829억 원이다.한편 솔라나(SOL)는 24시간 동안 4.42% 상승하여 13만 5430원에 거래되고 있으며 시가총액은 77조 4847억 원이다. 같은 시각 트론(TRX)은 465원에 거래되며 0.43% 상승했다. 시가총액은 44조 1049억 원이다.도지코인(DOGE)은 140원으로 24시간 동안 3.41% 상승했고 시가총액은 21조 6024억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드(HYPE)는 5만 6772원으로 0.55% 하락했다. 시가총액은 14조 5687억 원이다.비트코인 캐시(BCH)는 71만 789원으로 1.09% 상승하며 시가총액은 14조 2239억 원이다. 에이다(ADA)는 392원에 거래되며 4.00% 상승했다. 시가총액은 14조 1565억 원이다.레오(LEO)는 1만 4140원으로 1.27% 상승했으며 시가총액은 13조 240억 원이다. 같은 시각 체인링크(LINK)는 1만 3635원으로 4.37% 상승했다. 시가총액은 9조 6553억 원이다.모네로(XMR)는 52만 2807원으로 3.18% 하락하며 시가총액은 9조 6440억 원이다. 같은 시각 캔톤 네트워크(CANT)는 221원에 거래되며 1.36% 상승했다. 시가총액은 8조 4301억 원이다.스텔라루멘(XLM)은 248원으로 5.68% 상승하며 시가총액은 8조 1985억 원이다. 다이(DAI)는 1500원으로 0.01% 상승했다. 시가총액은 8조 511억 원이다.전반적으로 시장은 상승세를 보이고 있으나 일부 종목은 하락세를 보이는 등 변동성이 여전히 존재한다. 투자 시 주의가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]