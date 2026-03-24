펄어비스, ‘붉은사막’ 초반 흥행 질주… 서구권서 통했다

이미지 확대 ‘붉은사막’ 대표 이미지. 펄어비스 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘붉은사막’ 대표 이미지. 펄어비스 제공

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펄어비스의 신작 ‘붉은사막’이 출시 초반부터 흥행세를 보이고 있다.24일 스팀 관련 통계 사이트 ‘스팀 DB’에 따르면 붉은사막은 최고 동시접속자 수 24만 8530명을 기록하며, 출시 첫날인 지난 20일의 23만명 기록을 뛰어넘었다. 판매량 역시 출시 당일 200만장을 돌파하는 등 높은 성과를 보이고 있다.펄어비스는 흥행 배경으로 서구권 중심의 호평을 꼽는다. 스팀 이용자 평가에서 영어권을 중심으로 긍정적 반응이 이어지고 있으며, 전작 ‘검은사막’처럼 해외 시장이 핵심 동력으로 작용하고 있다는 설명이다. 또한 메타크리틱 72%가 ‘긍정’으로 평가했고, 90점 이상을 부여한 주요 매체 대부분이 북미·유럽 매체인 것으로 나타났다.출시 후 빠른 업데이트도 눈길을 끈다. 3일 만에 세 차례 패치를 통해 조작 개선, 편의성 강화 등을 진행하며 이용자 피드백을 발 빠르게 반영했다.온라인에서는 ‘붉며들다’라는 신조어가 확산하는 등 화제성도 이어지고 있다. 북미 스트리머 아스몬골드 역시 “할수록 재미가 커지는 게임”이라고 평가했다.펄어비스 관계자는 “이용자들의 피드백을 바탕으로 다양한 개선 작업을 검토 중이며 향후 업데이트를 통해 차례대로 반영할 계획”이라고 전했다.